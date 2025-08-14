информације и поруке које позивају на рушење уставног поретка-тешко кривично дело

Прозападни медији, међу којима се за прво место боре Нова С и Н1, настављају да подгревају ситуацију у Србији у циљу изазивања грађанског рата, и то тако што дају простор најекстремнијим позивима на насиље. На свом порталу, ови медији су пренели саопштење групе „Правни у блокади“, који су на друштвеним мрежама објавили позив на вечерашњи протест под слоганом „Вечерас пуцате по шавовима“, а којим јасно позивају на убиство брата председника Србије, Андреја Вучића.
Оно што Нова С прећуткује, а што је суштинско, јесте да је у самој објави ове групе приказана фотографија на којој је маскирана особа с пиштољем упереним у Андреја Вучића, брата председника Србије. И сама употреба речи „пуцате“ у овом контексту, уз такав визуелни садржај, недвосмислено имплицира на ватрено насиље и физичку ликвидацију.
Посебно забрињава чињеница да је управо новинарка Нове С, Жаклина Таталовић, била прва која је на друштвеним мрежама поделила фотографију Андреја Вучића, и то у заједничком коментарисању са профилом „Правни у блокади“ поводом његовог доласка у Пионирски парк још синоћ.
Ова координисана активност, где медијски радници заједно са екстремистичким налозима на интернету учествују у етикетирању и таргетирању појединаца, показује колико је дубоко укорењена мрежа која данима промовише мржњу и позива на грађански рат.
Уместо да овај садржај буде осуђен као јавни позив на убиство, Нова С га је без икаквог критичког осврта промовисала својим читаоцима, додатно га ставивши у контекст наводне „борбе против режима“. Овим поступком, овај медиј је не само легитимисао екстремистичку реторику, већ и активно допринео ширењу озбиљних претњи по безбедност појединаца и стабилност државе.
Подсетимо, група „Правни у блокади“ је у више наврата објављивала претње, лажне информације и поруке које позивају на рушење уставног поретка, што је тешко кривично дело.
Њихове поруке, посебно у последње две објаве имају елементе отвореног позива на грађански рат, а чињеница да их водећи опозициони медији подржавају и промовишу, представља аларм за све надлежне институције.
Иако је реч о јасној и недвосмисленој претњи животу, тужилаштво за високотехнолошки криминал и даље ћути. Да ли чекају одобрење врховне тужитељке Загорке Доловац, или је реч о свесном игнорисању озбиљног кривичног дела, остаје питање на које јавност мора добити одговор.