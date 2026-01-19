Aleksandra i Veljko najbrže doplivali do Časnog krsta

I ovogodišnje bogojavljensko plivanje za Časni krst u Kikindi i Novim Kozarcima proteklo u znaku hrabrosti, vere i istrajnosti, a u hladnoj vodi dva jezera istakli su se najuspešniji učesnici. Na jezeru Strelište u Novim Kozarcima, među 13 plivača, najbrža je bila dvadesetšestogodišnja Aleksandra Bogojević, koja je prva doplivala do Časnog krsta. Ona je bila i jedina dama među učesnicima.

-„ Mnogo mi znači jer sam imala veliku želju, još od 2017. godine, nisam stigla zbog školovanja, pa srednja škola, pa akademija, pa bogu hvala prvi put sam se prijavila i doplivala do Časnog krsta i mnogo mi znači današnji datum,” rekla nam je Aleksandra.

Plivanje za Časni krst po 12. put održano je i na Starom jezeru. Od 36 prijavljenih, u hladnu vodu do bogojavljanskog krsta zaplivalo je 28 sugrađana od kojih su trojica imala 12 godina. Upravo jedan od njih, Veljko Popov, iz Mokrina obradovao je svoju porodicu.

-„ Prvi put sam plivao za časni krst, bilo je hladno ali želja je bila jača od hladne vode. Inače treniram vaterpolo,” ispričao nam je Veljko.

Plivanje za Časni krst u Novim Kozarcima organizovala je MZ uz podršku crkvene opštine dok je događaj u Kikindi organizovao Ronilački klub Orka, crkvena opština i lokalna samouprava. Najsmelijim učesnicima koji su najbrže doplivali do Časnog krsta, gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan uručio je zlatnike.

-„ Svaka čast svim učesnicima koji su se odvažili, kikindskom namesništvu i velikom datumu za narod i nastojaćemo da ovaj dan održavamo svake godine i da negujemo i čuvamo našu tradiciju,” istakao je gradonačelnik Bogdan.