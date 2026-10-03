Arena ključa pred Veliki skup Ujedinjene Srbije! Reke ljudi pristižu, građanin poručio: „Samo lud čovek ne vidi koliko je Vučić uradio za državu!“

Među okupljenima je i samohrani otac četvoro dece koji je istakao zašto je došao da snažno podrži Vučića na skupu u Areni.

„250.000 novih radnih mesta, putevi, bolnice, škole“: Čavić objasnio zašto podržava Vučića

Milan Čavić rekao je da je na Veliki skup Ujedinjene Srbije došao kako bi pružio podršku Aleksandru Vučiću kao kandidatu za predsednika Vlade.

„Danas smo ovde da pružimo podršku Aleksandru Vučiću kao kandidatu za premijera Srbije“, rekao je Čavić.

Govoreći o tome šta smatra najvećim rezultatima politike prethodnih 14 godina, Čavić je posebno izdvojio zapošljavanje i infrastrukturne projekte.

„Ono što je urađeno poslednjih 14 godina jeste Srbija koja je promenila lice – od 250.000 novih radnih mesta do novih puteva i novih bolnica“, rekao je.

On je među rezultatima naveo i ulaganja u zdravstvene ustanove, škole i vrtiće.

„Nove zdravstvene ustanove, nove škole, vrtići – sve ono što je Srbiju promenilo u poslednjih 14 godina“, rekao je Čavić.

Na kraju je još jednom poručio da je upravo zbog tih rezultata došao da podrži Aleksandra Vučića.

„Zato smo danas ovde da pružimo podršku Aleksandru Vučiću“, zaključio je.

Nemanja Jovanović sa Voždovca: „Ljudi se vraćaju iz inostranstva, prepoznali su da i ovde mogu da imaju dobre uslove“

Nemanja Jovanović sa Voždovca rekao je da je na Veliki skup Ujedinjene Srbije došao kako bi pružio podršku Aleksandru Vučiću.

„Došao sam da pružim podršku kandidaturi Aleksandra Vučića, tačnije da ga podržim kao budućeg premijera“, rekao je Jovanović.

On je naveo da je, kako kaže, veoma zadovoljan politikom Vučića i ljudi okupljenih oko njega.

„Izuzetno sam prijatno iznenađen njegovom politikom i politikom svih ljudi koji su okupljeni oko njega“, rekao je.

Jovanović je posebno govorio o infrastrukturi i putevima širom Srbije.

„Prošao sam, mogu da kažem, više od 70 odsto Srbije. Putevi su izuzetni, saobraćajna signalizacija uređena“, rekao je.

Posebno pohvalio zdravstvo

Jovanović je izdvojio i svoja iskustva sa zdravstvenim sistemom, posebno sa Institutom za majku i dete u Zemunu.

„Moram da pohvalim Institut u Zemunu. Nažalost, bio sam primoran da idem tamo dva puta zbog dece. Toliko ljubaznosti ja do sada nisam doživeo“, rekao je.

Dodao je da smatra da su tome doprineli ulaganja u zdravstvo, povećanje plata i bolji odnos prema zdravstvenim radnicima.

„Verujem da je tome doprinelo i povećanje plata i briga o zdravstvenim radnicima, kao i o prosvetnim radnicima“, rekao je.

„Ljudi se vraćaju iz inostranstva“

Kao još jedan pokazatelj promena, Jovanović je naveo povratak dela ljudi koji su ranije otišli da rade u inostranstvu.

„Ljudi se vraćaju iz inostranstva. Oni koji su otišli da rade preko krenuli su da se vraćaju jer su prepoznali da u matičnoj zemlji mogu da imaju uslove koje su do sada imali tamo“, rekao je.

Na kraju je izrazio očekivanje da će se razvoj nastaviti.

„Verujem da to može da ide samo na bolje i na više“, zaključio je Jovanović.

Jelena Vasić iz Sremske Mitrovice: „Uz Vučića smo od prvog dana i bićemo do kraja“

Jelena Vasić iz Sremske Mitrovice rekla je da je u Beograd došla kako bi pružila podršku Aleksandru Vučiću i listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

„Iz Sremske Mitrovice došli smo danas ovde da podržimo predsednika, kao što idemo svuda. Podržavamo ga od prvog dana i uz njega ćemo biti do samog kraja“, rekla je Vasić.

Ona je izrazila nadu u pobedu liste na izborima 25. oktobra.

„Nadamo se, naravno, pobedi 25. oktobra i Ujedinjenoj Srbiji“, rekla je.

Prema njenim rečima, Aleksandar Vučić predstavlja pravi izbor zbog rezultata koje ona vidi u prethodnom periodu.

„Mislimo da je jedini pravi izbor za sve, da je ulagao u Srbiju, gradio puteve, radio za građane, na rastu plata i penzija“, rekla je Vasić.

Na kraju je još jednom naglasila da njena podrška Vučiću traje od samog početka.

„Uz njega smo do kraja i od prvog dana“, poručila je.

„Za Vučića od jedan do deset – deset“: Građanin posebno izdvojio ulaganja u Zvečansku

Među građanima koji su došli na Veliki skup Ujedinjene Srbije bio je i čovek koji je govorio o tome zbog čega podržava Aleksandra Vučića i šta smatra važnim rezultatima vlasti.

Na pitanje kako bi ocenio Vučića od jedan do deset, odgovorio je bez razmišljanja:

„Za Vučića od jedan do deset – deset. Najbolji.“

Posebno je izdvojio ulaganja u zdravstvo i brigu o deci, a zatim pomenuo Zvečansku ulicu i ustanovu u kojoj je, kako je rekao, i sam odrastao.

„Najviše za onu decu koja su iz doma, jer sam pre neki dan bio u Zvečanskoj. Ja sam iz Zvečanske, mene su usvojili sa devet meseci i vidim da sada renoviraju tu staru Zvečansku“, rekao je.

Dodao je da bi najviše voleo da Srbija, kako je naveo, nastavi da ide napred, a zatim kritikovao blokade.

„Najviše bih voleo da ova Srbija bude najbolja i da ne bude blokada. Unazadili su našu zemlju“, poručio je.

Ogroman broj građana i dalje se nalazi ispred Beogradske arene, gde se atmosfera pred Veliki skup Ujedinjene Srbije dodatno zahuktava.

Ljudi i dalje pristižu, dok se prostor ispred Arene puni uoči početka glavnog programa. Među okupljenima su građani svih generacija, a mnogi nose zastave Srbije i obeležja Ujedinjene Srbije.

Građanka pred Arenom: „Putevi, bolnice, zdravstvo i obrazovanje – zemlja se mnogo promenila“

Među građanima koji su stigli na Veliki skup Ujedinjene Srbije bila je i žena koja je govorila o tome šta smatra najvećim rezultatima Aleksandra Vučića. Na pitanje zbog čega je danas došla i šta izdvaja kao najveći uspeh, navela je infrastrukturu, zdravstvo i obrazovanje. „Putevi, izgradnja puteva, bolnice, zdravstvo, prosveta, obrazovanje“, rekla je.

Na pitanje koliko se Srbija promenila u prethodnom periodu, odgovorila je kratko:

„Mnogo.“ Dodala je i da očekuje da se razvoj zemlje nastavi i u budućnosti.

Među građanima koji su došli na Veliki skup Ujedinjene Srbije našao se i muškarac koji je pažnju privukao tetovažom sa likom Aleksandra Vučića. U razgovoru je objasnio da je Vučićev lik istetovirao zato što ga, kako je rekao, ceni „kao prijatelja i kao čoveka“. Na pitanje da li voli Aleksandra Vučića i da li je zbog toga odlučio da uradi tetovažu, odgovorio je potvrdno.

„Da, upravo tako“, rekao je.

Dodao je da je na skup došao kako bi pružio podršku Vučiću.

„Živela Srbija, živeo Aleksandar Vučić“, poručio je.

Na pitanje da li očekuje pobedu, odgovorio je bez dileme:

„Ne očekujem, nego sigurno – ubedljiva pobeda“, rekao je.

Foto, izvor: alo.rs

Autor: Nevena Anđelković