October 4, 2026
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Arena ključa pred Veliki skup Ujedinjene Srbije! Reke ljudi pristižu, građanin poručio: „Samo lud čovek ne vidi koliko je Vučić uradio za državu!“

TV Kikinda014 mins

Veliki skup liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ održava se danas, 3. oktobra, u Beogradskoj areni, a očekuje se bogat program, nastupi velikih domaćih zvezda i dolazak specijalnog gosta iz inostranstva – predsednika Vlade Slovačke Roberta Fica.

Kapije Beogradske arene otvaraju se u 15.30 časova, nakon čega će građani moći da uđu u dvoranu i prate program.

Za atmosferu će biti zadužena velika imena domaće muzičke scene – Vesna Zmijanac, Aca Lukas i Mira Škorić, a najavljeni su i dodatni sadržaji i iznenađenja.

Muzika i program trebalo bi da počnu još pre glavnog dela skupa, dok se ispred Arene očekuje okupljanje građana i sadržaj namenjen najmlađima.

Aleksandar Vučić ranije je najavio da će tokom Velikog skupa Ujedinjene Srbije biti predstavljeni program, ideje i vizija liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, kao i planovi za naredni period.

Posebnu pažnju privlači dolazak Roberta Fica, kojeg je Vučić najavio kao specijalnog gosta skupa.

Centralni deo programa biće obraćanja i predstavljanje ključnih političkih poruka liste, dok se u Areni očekuje veliki broj građana.

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