Bez razvijenog sela, nema jakog grada: Novi asfalt u Ruskom Selu

U Ruskom Selu u toku je asfaltiranje priključnog puta, važne deonice koja će biti od velikog značaja za meštane, posebno poljoprivrednike, jer se nadovezuje na lokalni put za Banatsku Topolu. Radovi su počeli juče, a završetak se očekuje već sutra.

Atarski put u građevisnkom rejonu Ruskog Sela koji se nalazi tik posle lokalnog restorana u skretanju udesno iz pravca Kikinde, biće presvučen grebanim asfaltom, u dužini od 650 metara i širine 3,6 metara. Najviše će značiti poljoprivrednicima, ali i svim meštanima koji žele da idu prečicom. Ova važna deonica priključnog puta biće asfaltirana zahvaljujući saradnji Grada Kikinde i JP ,,Putevi Srbije”.

Mašine na terenu potvrđuju najave nadležnih da će asfaltiranje, koje je počelo 13. oktobra, već biti završeno za dva dana.

Uređivanje priključnog puta u Ruskom Selu samo je deo dobre komunikacije žitelja sa čelnicima Gradske uprave. Osluškujući potrebe meštana sela, obilazili su mesne zajednice i pričali sa građanima, na osnovu čega se određivao prioritet i ulaganje za razvitak sela.Baš to je opredelilo Gradsku upravu u Kikindi da planira ulaganja u putnu infrastrukturu za sela, ali i grad, u narednom periodu.