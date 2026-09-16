Biznis platforma je počela sa radom, registrujte firmu još danas! Ekspo 2027 otvara vrata sveta srpskoj privredi

Direktor kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd Danilo Jerinić i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež potpisali su danas u Ekspo 2027 Plejgraundu Ugovor o učešću Privredne komore Srbije na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd.

Tom prilikom posebno su istakli značaj poslovne platforme za povezivanje domaće privrede sa međunarodnim učesnicima izložbe, koja je danas pokrenuta. Oni su pozvali preduzetnike i kompanije iz Srbije da se registruju putem zvanične veb stranice i predstave svoje proizvode, usluge, iskustvo i kapacitete.

Privredna komora Srbije biće jedan od strateških partnera kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd u realizaciji poslovne komponente Ekspa 2027, sa ciljem da se domaćim kompanijama omogući da iskoriste poslovne prilike koje donose zemlje učesnice, međunarodne delegacije, kompanije i investitori koji će tokom izložbe boraviti u Srbiji. PKS će imati i svoj paviljon na Ekspo lokaciji, u kojem će biti predstavljeni domaća privreda, startapi i mladi biznisi.

„Ekspo je velika biznis olimpijada i ogromna šansa za našu privredu i ekonomiju. Procene su da će Ekspo projekat u narednih deset godina imati uticaj na našu ekonomiju veći od devet milijardi evra i doprineti kreiranju gotovo 360.000 radnih mesta. Zato je pred nama, zajedno sa Privrednom komorom Srbije i Vladom Republike Srbije, veliki zadatak da tu priliku pretvorimo u konkretne rezultate za domaću privredu“, rekao je Jerinić.

Jedan od prvih konkretnih koraka u tom pravcu je pokretanje biznis platforme namenjene povezivanju kompanija iz Srbije sa zemljama učesnicama Ekspa 2027. Domaće kompanije će kroz jednostavan proces prijave moći da predstave svoje poslovanje, proizvode i usluge, a njihovi profili biće dostupni zemljama učesnicama. Na taj način, kompanije iz Srbije moći će da ponude usluge potrebne za pripremu nastupa zemalja učesnica, od projektovanja, logistike i marketinga do IT usluga, obezbeđenja i drugih oblasti.

„Želimo da našim firmama omogućimo da se direktno predstave zemljama učesnicama i da već sada počnu da uspostavljaju poslovne kontakte. Pozivam sve kompanije iz Srbije da iskoriste ovu šansu, prijave se na platformu, predstave svoje proizvode i usluge i ostvare prvi kontakt sa zemljama učesnicama“, istakao je Jerinić.

Kao nastavak ove inicijative, kompanija „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd i Privredna komora Srbije uskoro će pokrenuti i Biznis karavan, koji će obići gradove širom Srbije i domaćim privrednicima predstaviti poslovne mogućnosti koje donosi Ekspo 2027, kao i načine na koje mogu da se uključe u projekat.

„Kroz Biznis karavan obići ćemo Srbiju i direktno razgovarati sa kompanijama koje žele da budu deo Ekspa. Predstavićemo im naš biznis program, konkretne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju i način na koji mogu da se prijave i uključe. Želimo da prilika koju Ekspo donosi stigne do kompanija širom Srbije“, rekao je Jerinić.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež naglasio je da je cilj da Ekspo doprinese dugoročnoj transformaciji domaće privrede i njenom snažnijem pozicioniranju na međunarodnom tržištu.

„Želimo da otvorimo vrata nove ere poslovanja u kojoj Srbija više nije posmatrač, već ravnopravni igrač, i da napravimo tranziciju od ”Made in Serbia” ka ”Created in Serbia” – ka ekonomiji koja počiva na znanju, inovacijama, nauci i novim rešenjima. Za nas je posebno važno i šta će se dešavati posle 93 dana Ekspa i da od jednog od najsavremenijih izložbenih prostora u Evropi napravimo i najdinamičniji sajamski prostor u ovom delu Evrope“, istakao je Čadež.

On je poručio da je za ostvarivanje tog cilja važno da se domaće kompanije na vreme pripreme za susrete sa međunarodnim partnerima koje će Ekspo 2027 dovesti u Srbiju.

„Ekspo nam daje priliku da za tri meseca napravimo kvantni skok za koji bi nam bez Ekspa bile potrebne godine, ako ne i decenije, i da se sa hiljadama kupaca, investitora i haj-tek kompanija iz celog sveta povežemo ovde, kod kuće“, zaključio je Čadež.

Poslovni program Ekspa 2027 obuhvatiće šest tematskih poslovnih foruma, dvodnevni globalni biznis i tehnološki samit, više od 250 bilateralnih poslovnih događaja, preko 900 poseta delegacija i više od 50.000 poslovnih razgovora. U maju 2027. godine, tokom trajanja Ekspa, u Beogradu će biti održan i GITEX AI Serbia, koji će otvoriti dodatni prostor za povezivanje domaćih tehnoloških kompanija i startapa sa međunarodnim partnerima i investitorima.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

Izvor: alo.rs/ Veljko Petranović

Foto: Rade Prelić