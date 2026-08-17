Bračni par Marić iz Novih Kozaraca obeležava 70 godina braka

Bračni par Milosav (87) i Etel Marić (87) iz Novih Kozaraca obeležava veliki i važan jubilej – 70 godina braka i zajedničkog života. Zavoleli su se sa nepunih 17 godina, a danas su i dalje jedno uz drugo, jednako srećni kao i prvog dana kada su se upoznali.

-„ Mi smo se kao deca upoznali, bili smo prve komšije i uzeli smo se jako mladi, od 17 godina i u braku smo 70 godina. U našem zajedničkom braku imamo troje dece, petoro unučadi i osmoro praunučadi, jednu zdravu, veliku porodicu. Imamo i advokata i profesora i pedagoga, svih strukovnih zanimanja. Idealan brakj ne postoji, ali je potrebna tolerancija da bi tu decu podigli i iškolovali. Bilo je teških dana, teških vremena, ali smo sve zajednički izdržali i dočekali ovo danas, jako redak dan, ali se dočeka,” izjavio je suprug Milosav Marić.

-„ Radost je svaki dan, a ne toliko dana i čovek kad ih broji se zabuni a ne da ih doživi toliko. Radost je, kao i svakome sa roditeljima. Od njih što sam naučio takav sam i ja,” dodao je Petar Marić, sin Milosava i Etel Marić.

-„ Jako smo srećni i ponosni, što smo velika familija, svi složni i svi uvek zajedno. Preneli su na nas poštovanje i ljubav prema drugima za ceo život,” ispričala je Marina Selak, ćerka.

Krenuli su od ničega, a danas imaju sve što su želeli, priča nam Ilija Marić, sin.

-„ Nikad nisam video da su se svađali, nisam ih ni čuo, oni se još uvek jako vole i jako poštuju jednako kao i prvog dana.”