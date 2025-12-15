Čarolija praznika u Ruskom Selu: Medeno selo za lepši Božić

Mnogi od nas bi želeli da nam pred novogodišnje i božićne praznike dom izgleda kao iz bajke braće Grimm, ali samo retkima to polazi za rukom. Među njima su i meštanke Ruskog Sela i članice Udruženja žena ,,Torontal”, koje se pred Božić po gregorijanskom kalendaru prepuštaju mašti iz koje nastaju bajkovite minijaturne kuće od medenjaka. Praznična čarolija prenosi se s kolena na koleno, pa u njoj učestvuju i učenici osnovne škole.

Meštanke Ruskog Sela i članice Udruženja žena ,,Torontal”, s posebnim žarom pred Božić po gregorijanskom kalendaru prepuštaju se mašti iz koje nastaju bajkovite minijaturne kuće po uzoru na prave, pa medeno selo ima i svoju crkvu koja u njemu zauzima centralno mesto. Možda deluje jednostavno, ali u ovu lepu prazničnu sliku utkano je puno truda i ljubavi prema poslu za koji je jedina granica ljudska mašta.

Preko 35 medenih domova smo izbrojali. Da bi se napravila jedna medena kućica, potrebni su sati rada. Medeno naselje nalazi se na belom platnu koje simbolizuje sneg, a posebnu prazničnu čaroliju upotpunjuje novogodišnja rasveta koja ga osvetljava.

Poznate po tome što neguju i vole tradiciju, ne čudi što su Ruskoselke pre desetak godina veštim rukama napravile prvo medeno selo u Banatu. Zasukale su rukave, umesile testo za medenjake, razvile, rezale, pekle, zidale, pa sagradile malo hrskavo selo sa ,,snežnim pahuljama” čije kućice nalikuju na one iz bajke ,,Ivica i Marica”. Za zidove i ostale komponente koriste uobičajeni ,,građevinski” materijal, a recept su nasledile od svojih baka.

Medeno selo ima rok trajanja i može da se čuva više od godine, ali pod posebnim uslovima, kako se kuće ne bi razdvojile, i naravno, ako odolite slatkim zalogajima. Za mlade u Ruskom Selu dani pred Božić odišu druženje, ljubavlju u praštanjem. I ove godine, četiri nedelje pred Božić po gregorijanskom kalendaru, u ,,Torontalu” su palili adventske sveće. Prva predstavlja veru i nadu, druga mir, treća radost, četvrta ljubav.