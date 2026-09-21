Srpska pravoslavna crkva danas slavi Malu Gospojinu, rođenje Presvete Bogorodice

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. Ovaj praznik označava da se završava period Međudnevice – vremena između dva velika praznika posvećena Bogorodici – Velike i Male Gospojine, kada žene beru međudnevničke trave: hajdučku travu, kičicu, ugaslicu i druge kojima leče razne bolesti. Mala Gospojina spada u red Bogorodičnih praznika i proslavlja se svake godine 21. septembra. Jesenje svadbe u Srbiji, od davnina, počinjale su od Male Gospojine. U poljoprivredi, Mala Gospojina je označavala vreme kada se počinjalo sa oranjem i setvom ozimih useva. U to vreme, priređivane su i razne stočarske svečanosti. Veruje se da bilje ubrano između Velike i Male Gospojine ima posebna lekovita svojstva, a da jaja iz tog perioda mogu cele godine ostati sveža pa se zato ostavljaju za nasad; pilići izleženi u ove dane biće dobre nosilje. Mnoge porodice slave Malu Gospojinu kao svoju krsnu slavu.