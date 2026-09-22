Danas su sveti Joakim i Ana: Valja darovati one koji imaju manje od nas

Dan posle Male Gospojine, Pravoslavna crkva posvetila je Joakimu i Ani iz Nazareta, roditeljima Presvete Bogorodice. Iako praznik nije obeležen crvenim slovom, u narodu su ovi svetitelji izuzetno poštovani. Pravedni Joakim bio je iz plemena Judina, potomak cara Davida, Ana iz plemena Levijeva. U braku su proživeli pola veka, ali bez dece, zbog čega su tada smatrani nedostojnima i velikim grešnicima. Toliko velikim, da su u hramu odbili da od njih prime žrtvu Bogu. To je veoma ožalostilo ove dve stare duše, te se stalno moliše Bogu da im podari jedno čedo za utehu u poznim godinama. Uskoro, Gospod im posla arhangela Gavrila koji im objavi rođenje “kćeri preblagoslovene, kojom će se blagosloviti svi narodi na zemlji, i kroz koju će doći spasenje svetu”. Uskoro Ana zače i rodi svetu Devu Mariju. Sveti Joakim poživeo je na zemlji 80, Ana 79 godina. Ovaj dan, omiljen u našem narodu, neke srpske familije slave kao krsnu slavu, druge kao zavetni dan. U spomen na svete starce, danas bi, skromno i bez gordosti, trebalo darivati nekoga ko ima manje od nas.