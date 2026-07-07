Čestice moštiju Svetog kneza Lazara i Svete Jelene Florovske trajno se čuvaju u hramu u Nakovu

U hramu Svetog kneza Lazara u Nakovu čuvaju se čestice moštiju Svetog kneza Lazara i Svete Jelene Florovske, zaštitnice Kijevske, koje su u ovaj hram stigle posredstvom protojereja Bobana Petrovića i sada trajno ostaju deo ove svetinje.Vernici sa kojima smo razgovarali svedoče da su nakon celivanja čestica moštiju doživeli uslišenje molitvi.

-„ Pre nekih mesec i po dana sam imala operaciju, pre toga nisam znala za bolest, saznala sam iznenada, ubrzo je bila i operacija. Došla sam ovde, otac Srđan mi je očitao molitvu na moštima, jer je postojao ogroman strah kod mene. Molitvu mi je očitao dok nisam počela da plačem. Kada sam se isplakala znala sam da će sve biti u redu,” izjavila je Marija Bucalo iz Nakova.

-„ Bila sam bolesna i bila sam u bolnici. Meni se javio knez Lazar sa vojskom i ja potpuno verujem u to. Posle dva, tri dana čula sam da nam dolaze mošti Svetog kneza Lazara. Verujem u sve to i verujem u boga,” nadovezala se Smilja Ivetić.

-„ Ono što je za mene ovde značajno jeste radost prilikom bogosluženja jer liturgija za mene znači najuzvišenije i najlepši prostor, mesto, događaj, šta god. Dugo živim život crkve a ovde je velika radost, zajednica, sveštenik. Trnutak čiste radosti važniji je od svih običnih radosti života, rekao je Ivo Andrić. Ovde se doživljavaju ti trenuci radosti,” rekla nam je Milena Gak.

Nakon završenog freskopisa, kao i radova na Časnoj trpezi u oltaru i tronovima, planirano je uređenje staze oko hrama, s obzirom na to da ovaj hram pohoduje veliki broj vernika iz Kikinde, Banata i cele Vojvodine. Upućen je i apel ljudima dobre volje da pomognu završetak radova, uz podsećanje da se ne zaborave ni oni koji su „na braniku srpstva“, na granici sa Rumunijom, kako bi prostor bio uređen i sačuvan i za buduće generacije.

-„ Verujem da niko ne bi došao u hram, prešao toliku kilometražu a da nema ljubav i poštovanje prema svetiteljima. Bitno je pristupiti sa verom i onda će i Gospod to prepoznati našu molitvu. Ono što sejemo to ćemo i da žanjemo, jer kako je govorio i starac Tadej – kakva vam je vera, takva su vam i dela,” istakao je jerej Hadži Srđan Ž. Vučanović, starešina Hrama Svetog Kneza Lazara u Nakovu.

-„ Mnogo je lepo i ispunjeno mi je srce veoma kada viidmo naše parohijane, da nam je naš hram pun, to nas veoma raduje,” nadovezala se popadija Marina Vučanović.