Dan sela u Bašaidu

Bašaid danas obeležava Dan sela i Dan OŠ „1. oktobar“, a centralni deo programa bila je priredba koju su prvi put samostalno osmislili učenici sedmog i osmog razreda. Školu pohađa oko 250 učenika u 18 odeljenja.

„Ovo je prvi put da su učenici samoinicijativno napravili program. Sami su osmislili tekst i ceo koncept priredbe“, kaže v. d. direktora škole Mirko Vlajkov.

Povodom Dana sela položeni su venci na spomenik NOB-u, a u Domu kulture otvorena je galerija sa izložbom slika Milorada Kneževića. U objektu su prethodno obnovljeni fasada i stolarija, dok je ove godine uređena unutrašnjost – toaleti, etno-soba i bioskopska sala. Dan sela obeležen je i dodelom priznanja zaslužnim meštanima i pojedincima. Povelje su dobili sveštenik Aleksandar Lekić, slikar Milorad Knežević i DVD Bašaid, dok je zahvalnica uručena učenici Dragani Gavrilović. Program se nastavlja Krofnijadom, dok će u nedelju, 4. oktobra, u Bašaidu biti održan i „Zlatni kotlić Bašaid 2026“.