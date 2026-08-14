Danas počinje dvonedeljni Gospojinski post, koji je najkraći od četiri velika godišnja posta, a u narodu je poznat još i kao Uspenski i ustanovljen je u čast Bogomajci, zbog čega se veruje da je posebno značajan za žene i za majke, pa se vernici i vernice pričešćuju na Veliku Gospojinu. Gospojinski post priprema vernike za proslavu Uspenja Presvete Bogorodice, poznatog kao Velika Gospojina. Post se završava 28. avgusta po novom kalendaru, na Veliku Gospojinu, ali ako ovaj praznik padne u sredu ili petak, onda se ne mrsi ni tog dana, već se jede riba. Vernici tokom Gospojinskog posta poste na vodi i ulju, dok je na Preobraženje Gospodnje, 19. avgusta, dozvoljeno jesti ribu. Post se završava 28. avgusta, na Veliku Gospojinu. Gospojinski post važi za jedan od strožih pravoslavnih postova i posvećen je Presvetoj Bogorodici.