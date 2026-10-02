Dim sa njiva ugrožava bezbednost saobraćaja, policija apeluje na vozače

Tri saobraćajne nezgode dogodile su se u prethodna dva dana na državnom putu IA reda broj 3 u uslovima smanjene vidljivosti zbog gustog dima sa okolnih poljoprivrednih parcela. U jednoj od nezgoda, između Pećinaca i Šimanovaca, povređeno je 13 osoba, od kojih dve teže.

Još jedna nezgoda dogodila se kod isključenja za Kuzmin, gde je u sudaru više vozila takođe bilo povređenih.

Saobraćajna policija upozorava građane da ne pale biljne ostatke i rastinje u blizini puteva, jer dim može naglo da smanji vidljivost i ugrozi bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Vozačima koji naiđu na deonicu puta prekrivenu dimom savetuje se da odmah smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbegavaju nagle manevre.

Na putevima u Srbiji tokom prethodnog dana dogodilo se 129 saobraćajnih nezgoda. Četiri osobe su poginule, a 68 je povređeno. Na području Policijske uprave u Kikindi nije bilo saobraćajnih nezgoda.

Uoči vikenda, Saobraćajna policija apeluje na vozače da brzinu prilagode uslovima na putu i gustini saobraćaja, da za volan sedaju odmorni i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

Iz Uprave saobraćajne policije podsećaju i da prijave za upis polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku traju do 5. oktobra. Uslovi konkursa i način prijavljivanja dostupni su na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova.