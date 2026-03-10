Do 1. aprila traje Javni poziv Ministarstva poljoprivrede za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji

Podrška bilјnoj proizvodnji i ove godine jedan od najvažnijih segmenata agrarne politike. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Javni poziv za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, a poljoprivredni proizvođači zahteve mogu da podnose do 1. aprila. Reč je o najvećem javnom pozivu u oblasti poljoprivrede, za koji je ove godine opredeljeno 36 milijardi dinara. Podsticaji se ostvaruju po hektaru obradive površine, odnosno za zasejane ili zasađene površine pod odgovarajućim biljnim kulturama, i to do maksimalno 100 hektara. Prema rečima ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Dragana Glamočića, država na ovaj način potvrđuje kontinuitet podrške domaćim proizvođačima, ali i stabilnost agrarnog budžeta. Kako je istakao, cilj je da se poljoprivrednicima omogući sigurnost u planiranju proizvodnje, kao i ulaganja u predstojeću setvu. Ove godine uvodi se i jedna značajna novina. Po prvi put, sredstva će se isplaćivati odmah nakon prijema i obrade zahteva, bez čekanja da se javni poziv u potpunosti završi. Na taj način proizvođači bi trebalo brže da dođu do finansijske podrške koja im je neophodna u toku proizvodne sezone. Kao i prethodnih godina, zahtevi se podnose isključivo elektronskim putem, preko sistema eAgrar, a pravo na podsticaje imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva sa aktivnim statusom u Registru poljoprivrednih gazdinstava. Pre podnošenja zahteva neophodno je izvršiti i obnovu registracije za tekuću godinu u elektronskom registru gazdinstava. Ovogodišnji poziv donosi i dodatne obaveze za korisnike sredstava. Naime, poljoprivrednici će morati da opravdaju dobijene podsticaje računima za kupljeni repromaterijal. To podrazumeva račune za seme, sadni materijal, mineralno đubrivo i sredstva za zaštitu bilja, čime ova vrsta podrške dobija jasno namenski karakter. Računi koji se priznaju moraju biti izdati u periodu od 1. avgusta prošle do 31. jula tekuće godine, dok je krajnji rok za pravdanje dobijenih sredstava 31. jul. U slučaju da korisnik ne dostavi odgovarajuću dokumentaciju, biće u obavezi da sredstva vrati u skladu sa zakonom. Detaljnije informacije o uslovima i načinu prijave dostupne su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede