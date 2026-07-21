Do 14. avgusta traje javni poziv za premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je javni poziv za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine. Zahtevi se podnose do 14. Avgusta elektronskim putem preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Pravo na premiju mogu da ostvare pravna lica, preduzetnici i nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, pod uslovom da su prethodno obnovili registraciju gazdinstva za 2026. godinu u Registru poljoprivrednih gazdinstava. Podsticaj se odnosi na sirovo kravlje, ovčije i kozje mleko proizvedeno i isporučeno u periodu od 1. aprila do 30. juna ove godine.

Resorno ministarstvo podseća da je cilj ove mere da se očuva stabilnost domaće proizvodnje mleka i obezbedi kontinuirana podrška proizvođačima. Premije predstavljaju jednu od najznačajnijih mera agrarne politike namenjenih stočarstvu, a redovna isplata doprinosi većoj finansijskoj sigurnosti poljoprivrednih gazdinstava.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da država nastavlja da ispunjava obećanja data proizvođačima mleka i da ostaje pouzdan partner domaćim farmerima. On je podsetio da su prethodno uvedeni obavezni ugovori između proizvođača i otkupljivača mleka, čime su dodatno uređeni tržišni odnosi, dok se redovnom isplatom premija stvaraju stabilniji i predvidiviji uslovi poslovanja, uz cilj da domaća proizvodnja mleka bude konkurentnija i održivija.