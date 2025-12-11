Do 31. decembra mogu se podnositi zahtevi za investicije u stočarska gazdinstva

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je novi Javni poziv namenjen poljoprivrednim gazdinstvima koja planiraju ulaganja u modernizaciju stočarske proizvodnje tokom 2025. godine. Reč je o podsticajima za nabavku novih mašina i opreme, čiji je cilj unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje i jačanje konkurentnosti domaćih proizvođača. Prijave se podnose isključivo elektronskim putem, preko platformi eAgrar i ePodsticaji do 31. decembra. Nadležni apeluju na poljoprivrednike da na vreme pripreme potrebnu dokumentaciju i provere da li ispunjavaju sve uslove predviđene Javnim pozivom. Ovaj ciklus podsticaja obuhvata investicije koje su u potpunosti realizovane nakon isteka roka iz prethodnog konkursa, odnosno od 3. novembra 2024. godine, pa sve do dana podnošenja zahteva. Na taj način podržavaju se gazdinstva koja su već uložila u svoju proizvodnju i sada žele povrat dela sredstava. Najviši ukupan iznos podsticaja po zahtevu iznosi milion i po dinara, što predstavlja značajnu finansijsku podršku, posebno za manja porodična gazdinstva. Podsticaji se odnose na širok spektar opreme – od mehanizacije za ishranu i negu životinja, pa sve do specijalizovanih uređaja koji doprinose efikasnijem radu farme. Tekst Javnog poziva, zajedno sa svim uslovima i potrebnom dokumentacijom, dostupan je na zvaničnoj internet prezentaciji Uprave za agrarna plaćanja. Za dodatne informacije, poljoprivredni proizvođači mogu kontaktirati Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na brojeve telefona koji su dostupni svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova. Sve pojedinosti nalaze se i na zvaničnim sajtovima Ministarstva i Uprave za agrarna plaćanja, što poljoprivrednicima omogućava da na jednom mestu dobiju sve relevantne informacije pre nego što podnesu zahtev.