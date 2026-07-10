Dodeljeno 25 miliona dinara za očuvanje plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Petar Samolovac uručio je danas ugovore poljoprivrednim stručnim službama u Vojvodini, koje su dobile sredstva za sprovođenje kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta.

Sredstva u ukupnom iznosu od 25 miliona dinara dobili su 12 poljoprivrednih stručnih službi i Institut za ratarstvo i povrtarstvo – institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, navodi se u saopštenju Sekretarijata Pokrajinske vlade. Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi Kikinda odobrena su sredstva u iznosu od nešto više od milion dinara za realizaciju analiza oko 350 uzoraka sa teritorije Kikinde i Novog Kneževca. To je gotovo dvostruko veći broj uzoraka, što će poljoprivrednim proizvođačima omogućiti kvalitetniju kontrolu i bolje planiranje proizvodnje.

Govoreći o značaju javnog poziva, Samolovac je istakao da je cilj ove podrške unapređenje kontrole i očuvanje plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta u AP Vojvodini.

” Ovu meru realizujemo svake godine i ona je jedna od najvažnijih aktivnosti Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u AP Vojvodini i to u delu zaštite zemljišta, unapređenja i praćenja stanja zemljišta, ali i planiranja đubrenja parcela od strane poljoprivrednika. Ove godine smo za tu namenu izdvojili dva i po puta više sredstava nego prošle godine, a isto toliko povećan je i broj uzoraka – više od 7.600 za analizu osnovnih parametara plodnosti zemljišta i 200 uzoraka za analizu dopunskih parametara plodnosti obradivog zemljišta“, istakao je Samolovac.

On je pozvao poljoprivredne proizvođače da se obrate poljoprivrednim stručnim službama na svom području kako bi besplatno uradili analizu obradivog zemljišta. Pored PSS Kikinda, podsticajna sredstva odobrena su stručnim službama u Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Senti, Somboru, Bačkoj Topoli, Vrbasu, Vršcu, Novom Sadu, IRI “Tamiš”, Subotici i Rumi.