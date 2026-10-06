Doneta odluka o novim infrastrukturnim koridorima koji proširuju Osmeh Vojvodine

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine usvojila je odluke o izradi Prostornih planova područja posebne namene za dva infrastrukturna koridora: Kula – Bogojevo i Bašaid – Srpska Crnja. Ovi koridori povezaće Banat i Bačku sa budućom brzom saobraćajnicom Osmeh Vojvodine, kao i sa graničnim prelazima ka Rumuniji i Hrvatskoj.

Planirana trasa državnog puta I reda Kula – Bogojevo duga je oko 45 kilometara, a predviđena je za računsku brzinu od 80 kilometara na sat, navodi se u dokumentu koji je objavio JP Zavod za urbanizam Vojvodine.

Trasa počinje od raskrsnice sa državnim putem IB reda broj 15, u opštini Kula, na granici Kule i Vrbasa.

Dalje se pruža južno od Ruskog Krstura, preseca kanal Kosančić-Mali Stapar i nakon prelaska kanala vodi se paralelno sa kanalom Bečej-Bogojevo.

Trasa će dalje prolaziti kroz zonu Odžaka sve do zone luke Bogojevo.

Kako se navodi, ovaj putni pravac predstavlja krak mreže puteva Srbije koji bi trebalo da ubrza i učini efikasnijim postojeće tokove od granice sa Hrvatskom, odnosno luke Bogojevo, ka autoputu E-75 i dalje prema Subotici i Novom Sadu.

Planom će biti analizirana i mogućnost povezivanja nove saobraćajnice sa postojećom i planiranom mrežom državnih i lokalnih puteva, uz nastojanje da se broj čvorišta svede na najmanju moguću meru, dok bi se potrebe privrednih i poljoprivrednih objekata rešavale paralelnim servisnim saobraćajnicama.

Drugi planirani pravac, Bašaid – Srpska Crnja, imaće ukupnu dužinu od oko 17 kilometara, takođe sa računskom brzinom od 80 kilometara na sat.

Planirana trasa počinje na raskrsnici sa državnim putem IB reda broj 13, severno od Bašaida, a zatim se pruža u pravcu istoka i severoistoka do državnog puta IIA reda broj 104.

Trasa prolazi van građevinskih područja naselja Srpska Crnja, Nova Crnja, Toba, Molin, Banatska Topola i Bašaid.

Prema planskom dokumentu, ovaj putni pravac predstavlja krak primarne mreže puteva Srbije koji bi trebalo da ubrza i učini efikasnijim postojeće daljinske tokove na pravcu od granice sa Rumunijom, preko Kikinde, Novog Bečeja, Bečeja i Zrenjanina.

Područje obuhvaćeno okvirnom granicom plana ima oko 299,45 kvadratnih kilometara i obuhvata cele katastarske opštine Srpske Crnje, Nove Crnje, Tobe i Molina na teritoriji opštine Nova Crnja, kao i Banatsku Topolu i Bašaid na teritoriji grada Kikinde.