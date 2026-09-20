EXPO 2027 I PKS POTPISALI UGOVOR O UČEŠĆU: EKSPO 2027 OTVARA VRATA SVETA SRPSKOJ PRIVREDI

Direktor kompanije „EXPO 2027″ d.o.o. Beograd Danilo Jerinić i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež potpisali su danas Ugovor o učešću PKS na izložbi Ekspo 2027 Beograd, čime je pokrenuta i poslovna platforma za povezivanje domaće privrede sa međunarodnim učesnicima izložbe. Preduzetnici i kompanije iz Srbije mogu da se registruju putem zvanične veb stranice i predstave svoje proizvode, usluge i kapacitete.

PKS će biti jedan od strateških partnera u realizaciji poslovne komponente Ekspa 2027, a imaće i svoj paviljon na lokaciji, gde će biti predstavljeni domaća privreda, startapi i mladi biznisi.

„Ekspo je velika biznis olimpijada i ogromna šansa za našu privredu. Procene su da će Ekspo projekat u narednih deset godina imati uticaj na našu ekonomiju veći od devet milijardi evra i doprineti kreiranju gotovo 360.000 radnih mesta”, rekao je Jerinić.

Kroz poslovnu platformu, domaće kompanije moći će da predstave svoje poslovanje i usluge zemljama učesnicama — od projektovanja i logistike do IT usluga i obezbeđenja. Kao nastavak inicijative, uskoro kreće i Biznis karavan, koji će obići gradove širom Srbije i predstaviti privrednicima mogućnosti koje donosi Ekspo 2027.

Predsednik PKS Marko Čadež istakao je da je cilj da Ekspo doprinese dugoročnoj transformaciji domaće privrede i njenom pozicioniranju na međunarodnom tržištu.

„Želimo da napravimo tranziciju od ‘Made in Serbia’ ka ‘Created in Serbia’ -ka ekonomiji koja počiva na znanju, inovacijama i novim rešenjima. Ekspo nam daje priliku da za tri meseca napravimo kvantni skok za koji bi nam bez njega bile potrebne godine, ako ne i decenije”, zaključio je Čadež.

Poslovni program Ekspa 2027 obuhvatiće šest tematskih poslovnih foruma, dvodnevni globalni biznis i tehnološki samit, preko 250 bilateralnih poslovnih događaja i više od 50.000 poslovnih razgovora. U maju 2027. tokom Ekspa, u Beogradu će biti održan i GITEX AI Serbia.