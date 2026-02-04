Grad Kikinda deo programa EU Integra

Grad Kikinda će putem programa Evropske unije Integra u narednom periodu raditi na izradi teritorijalne strategije urbanog područja grada. Podrška Evropske unije integralnom teritorijalnom razvoju sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije.

Na sastansku koji je održan u kikindskoj Gradskoj kući, povodom početka izrade teritorijalne strategije urbanog područja, gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan potpisao je sa predstavnicima programa EU Integra Memorandum o razumevanju. U okviru komponente programa koju realizuje UNOPS, Kancelarija UN za projektne usluge, Kikindi će biti pružena tehnička podrška za izradu ovog stratepjog dokumenta, koji će usmeravati budući razvoj grada.

Evropska unija putem programa EU Integra pruža podršku integralnom teritorijalnom razvoju lokalnih samouprava u Srbiji. Četvorogodišnji program sprovode Stalna konferencija gradova i opština i UNOPS u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije. Čitav program EU Integra sačinjen je na osnovu rezultata prethodnog pod nazivom EU PRO plus koji je takođe sproveo UNOPS. a podržao je izradu I realizaciju 12 teritorijalnih strategija kroz 18 integralnih projekata u vrednosti od preko 12 miliona evra.

Ceo proces izrade strategije usklađen je sa principima Kohezine politike Evropske unije, a teritorijalne strategije su mehanizmi koji su već dokazali da su efikasni za korišćenje sredstava Evropske unije. Napor Vlade Republike Srbije ogleda se u spremnosti države da bude spremna za evropske fondove kada nam budu sdostupni, dodala je Olivera Kostić.