Građani Kikinde mogu da provere podatke u biračkom spisku

Građani Kikinde mogu da provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak, kao i da li su njihovi podaci tačni. Uvid u birački spisak za teritoriju grada omogućen je u sedištu Gradske uprave, na adresi Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji broj 10. Provera se može obaviti radnim danima od 8 do 15, kao i subotom od 8 do 13 časova. Zaposleni zaduženi za birački spisak, na zahtev građana, proveravaće birački status i podatke evidentirane u spisku. Ukoliko se utvrdi da neki podatak nije tačan ili nedostaje, građani mogu podneti zahtev za upis, izmenu, dopunu, ispravku ili brisanje podataka. Do zaključenja biračkog spiska o tim zahtevima odlučuje Gradska uprava, dok nakon toga nadležnost preuzima Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, sve do 72 sata pre održavanja izbora. Posebno se pozivaju građani koji će 25. oktobra, na dan izbora, napuniti 18 godina, da provere da li su upisani u birački spisak. Birači koji će na dan izbora boraviti van svog mesta prebivališta mogu zatražiti da u biračkom spisku bude evidentirano da glasaju prema mestu boravišta u zemlji. Zahtev se podnosi Gradskoj upravi najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska. Građani koji žive u inostranstvu, a žele da glasaju u inostranstvu, zahtev mogu podneti preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije, takođe najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska. Uvid u birački spisak moguć je i elektronskim putem, preko sajta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.