Gradski Deda Mraz ispunjava sve želje kikindskim mališanima

Praznični dani u Kikindi i ove godine protiču u znaku dečjih osmeha ali i neobičnih želja koje stižu na adresu Deda Mraza. Među više hiljada pisama, posebno su se izdvojile poruke najmlađih Kikinđana, čija su mašta i iskrenost još jednom pokazale koliko radosti mogu da donesu male, ali srcu važne stvari. Jedna od takvih želja bila je i ona desetogodišnje Nađe Velemirov, koja je poželela opanke. Kao član folklorne sekcije od najranijeg detinjstva, Nađa je svoj san dočekala sa velikim uzbuđenjem, jer će upravo u novim opancima učiti složenije korake zajedno sa starijim igračima.

– „ Posebno volimo da posmatramo starije igrače i sa nestrpljenjem čekamo da i mi pređemo u njihovu grupu kako bismo naučili nove korake. Zato sam presrećna što mi je Deda Mraz ispunio želju i doneo opanke, jedva čekam da u njima izađem na scenu“, rekla je Nađa.

Posebno iznenađenje stiglo je i za Anastasiju Cucić, koja je zatražila jelku sa busenom. Nakon praznika, ona će svoje novogodišnje drvo zasaditi u dvorištu, čime će praznična simbolika dobiti trajno mesto.

U realizaciji ove akcije, Deda Mrazu i njegovim pomoćnicima podršku su pružili i predstavnici grada i države – gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan i Radoš Pejović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici, koji je istakao da ovakve inicijative pokazuju snagu zajedništva i brige za najmlađe.

-„ Ovo je zaista posebna akcija i prilika da pokažemo da zajedničkim snagama možemo da funkcionišemo kao jedna velika porodica“, istakao je Pejović.

Lokalna samouprava, uz pomoć brojnih donatora, već trinaestu godinu zaredom sprovodi ovu prazničnu akciju, sa ciljem da se svakom detetu, bez obzira na materijalne okolnosti, ulepšaju novogodišnji i božićni praznici. Kako je naglasio gradonačelnik Bogdan, veliki broj želja zahteva mnogo truda, ali je zadovoljstvo još veće kada se svaka od njih ispuni i kada Kikinda potvrdi da je grad koji neguje porodične vrednosti.

– „ Veliku zahvalnost dugujemo svima koji učestvuju u ovoj akciji, jer je broj dečjih želja veliki i svaku od njih potrebno je ispuniti do kraja godine. Smatram da i ove, kao i prethodnih godina, jasno pokazujemo kakva je Kikinda – grad koji neguje porodične vrednosti i želi to na svaki način da pošalje kao poruku“, istakao je gradonačelnik Bogdan.