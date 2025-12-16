Hram Svetih Kozme i Damjana dobio sredstva od Pokrajine za izgradnju zvonika

Više projekata usmerenih na jačanje verskog turizma i unapređenje sakralne infrastrukture na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine dobilo je finansijsku podršku kroz dodelu bespovratnih sredstava Pokrajinske vlade. U okviru ovog programa, u zgradi Pokrajinske vlade potpisani su i uručeni ugovori korisnicima čiji projekti imaju za cilj očuvanje duhovnih vrednosti, ali i dodatno obogaćivanje turističke ponude lokalnih sredina. Za realizaciju projekata opredeljeno je više od pet miliona dinara, a među dobitnicima sredstava našao se i Hram svetih Kozme i Damjana u Kikindi. Dobijena sredstva namenjena su izgradnji zvonika, što predstavlja značajan korak u daljem uređenju hrama, ali i u očuvanju njegovog arhitektonskog i istorijskog značaja.

-„ Učestvovali smo na konkursu za dodelu sredstava za izgradnju zvonika pri Hramu Svetih Kozme i Damjana i evo u ovoj godini smo planirali i pri kraju su radovi na izgradnji temelja a ako bog da lepog vremena i svakako finansjkih uslova naredne godine nastavljamo sa zidarskim radovima,” izjavio je Boban Petrović steršina Hrama Svetih Kozme i Damjana.

Podrškom Pokrajinske vlade potvrđuje se opredeljenje da se kroz konkretne projekte očuvaju vrednosti koje imaju dugoročni značaj ali i da se stvore uslovi za dalji razvoj verskog turizma kao važnog segmenta delovanja.

-„ Naša ideja jeste da verski turizam utemljivimo na onom mestu koji on na teritoriuji Vojvodie zaslužuje i naša ideja je da prestanemo da budemo tihi i skromni i da sa ponosom kažemo ko smo, šta smo i odakle smo,” naveo je dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar.

Ivanišević je dodao da je plan pokrajinske vlade da konkurs u narednom periodu bude tradicionalan, kako bi se obezbedio kontinuitet u finansiranju projekta koji doprinose očuvanju verskog, kulturnog i istorijskog nasleđa, ali i daljem razvoju verskog turizma u sredinama širom Vojvodine.