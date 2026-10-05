Vučićeve reči odjeknule sa Petrovaradina: U Novom Sadu napravićemo skup veći nego u Areni! (FOTO)

Kandidat za premijera Aleksandar Vučić nastavlja kampanju u okviru koje će i danas posetiti brojna mesta u Srbiji.

Vučić obilazi porodicu Pavlović koja se bavi uzgojem cveća.

Pod staklenicima i plastenicima imaju 5.000 m2. Drže dve cvecare, u Petrovaradinu i u Novom Sadu. Plasiraju proizvode i na pijacama u Indiji i Beočinu.

– Nema odmora, mora da se radi – kazao je predsednik razgovarajući na domaćinima.

Vučić se obraća sa Petrovaradina

Rad, rad, rad

– Moramo da radimo. Moramo da se borimo – rekao je Vučić na početku obraćanja okupljenom narodu.

Penzije

– Ja sam rekao da će penzije gotovo u potpunosti da prate plate, i to je za nas od najvećeg mogućeg značaja, jer penzionerima smo, bez obzira na to što smo značajno povećavali u prethodne 3-4 godine penzije, ostali dužni zbog onog perioda iz 2014. do 2017. kada su oni podneli najteži teret, rekao bih, i beskrajno zahvalan svim penzionerima na tome. Tako da će penzije ubrzano da rastu, ukoliko dobijemo vaše poverenje, biće sigurne kao i do sada.

Blokaderska lista

– Ja bih mogao mnogo da govorim o našim protivnicima, ali ne moram, samo ću u jednoj rečenici. Znate, njihov kandidat za premijera, kojeg kriju jer ga se stide, ovaj Šoškić, nam je uništio i dinar i Narodnu banku. To je čovek koji, kad je bio guverner, vi ste se ujutro budili i pitali se, prvo koji je kurs dinara, pa tek onda koja je vremenska prognoza, pada li kiša ili sija sunce. I sad oni hoće, kao neko veliko novo lice, da nam ga vrate. Pričali su nam o tome, i koliko puta ste čuli u svom komšiluku, kad vam kažu: “Ma u pravu si ti, ali ja moram da budem u svojoj mladosti.” Na kraju, pogledajte, njihova lista 1.750 godina starija od naše. 1750 godina! 15 lista, najstarija lista njihova. I to su sve uzeli oni.

Svi srpski neprijatelji su se ujedini

Vučić je konstatovao da će se svi srpski neprijatelji ujediniti.

– Podržavaju ih moćni stranci. Ali pre bih išao u zatvor, nego da pristanem da Srbijom upravljaju stranci – kaže Vučić.

Uskoro miting u Novom Sadu

Vučić je najavio da će uskoro biti održan veliki miting u Novom Sadu.

– Pozivam Pogačara i Brkovića da dođu da me spreče – rekao je Vučić.

– I molim vas samo da se borite do 25, a uskoro ćemo na Centralnom gradskom trgu u Novom Sadu da organizujemo najveći skup, veći nego u Areni. I pitali me ljudi, kaže: “Pa da idemo u Spens, da idemo. .. ” Ovaj, e neću da idem, vala, nigde. Sad nisam predsednik, idem, slobodan čovek, nemam ni tu vrstu odgovornosti. Pa da vidim Pogačara kako će da me spreči. Kako se zove ovaj drugi, ovaj separatista, ovaj Brković?

Red u školama

– Ako postanem predsednik vlade, uvešćemo red i disciplinu na naše škole i fakultete – obećao je Vučić.

– Jednom za uvek tu priču moramo da završimo – naglasio je Vučić.

Izvor: informer.rs