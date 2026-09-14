Izborna lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ pod brojem jedan

Izborna lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ biće prva na glasačkom listiću za vanredne parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. Republička izborna komisija proglasila je ovu listu na današnjoj sednici. Listu koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke predvodi član Predsedništva SNS-a Aleksandar Vučić. Među 250 kandidata za poslanike nalaze se i dvojica kandidata iz Kikinde. Milenko Jovanov zauzima šesto mesto na listi, dok je Nikola Lukač na 186. poziciji. Jovanov je do sada obavljao funkciju šefa poslaničke grupe SNS-a u Narodnoj skupštini Srbije. RIK će u naredna dva dana proveriti dostavljenu dokumentaciju i utvrditi da li su ispunjeni svi zakonski uslovi za proglašenje liste.