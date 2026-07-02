Izdata građevinska dozvola za pripremne radove na “Osmehu Vojvodine” do Sombora

Pokrajinski sekretarijat za energetiku građevinarstvo i saobraćaj izdao je privremenu građevnisku dozvolu, kao i potvrdu o prijavi pripremnih radova koji prethode izgradnji brze saobraćajnice “Osmeha Vojvodine” za deonicu Bački breg – Sombor.

Investitor projekta je preduzeće Koridori Srbije, objavljeno je na sajtu Centralne evidencije objedinjenih procedura za izdavanje građevinskih dozvola (CEOP).

Osmeh Vojvodi” će povezati granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg), Sombor, Kulu, Vrbas, Srbobran, Bečej i Kikindu sa graničnim prelazom sa Rumunijom Nakovo.

Komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji brze saobraćajnice granični prelaz Bački Breg-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran potpisan je 18. marta ove godine u Beogradu sa azerbejdžanskom kompanijom Azvirt, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ugovor su potpisali ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i generalni direktor Azvirta Kamil Alijev. Cela dužina saobraćajnice, kako je ranije najavljeno, od Bačkog Brega do Srpske Crnje, poznate i kao “Osmeh Vojvodine” biće oko 186 kilometara i biće projektovana za brzinu od 100 kilometara na sat.

Od Bačkog Brega do Vrbasa stizaće se za oko 50 minuta, a od Vrbasa do Srpske Crnje za sat i deset minuta.

Na delu trase planirane brze saobraćajnice, od Sombora do Kikinde, planirana je izgradnja 46 mostova (preko kanala i prolaza za put), 34 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 35 propusta.

Na trasi brze saobraćajnice planirana je izgradnja 12 petlji: Sombor, Kljajićevo, Sivac, Crvenka, Kula, Vrbas Zapad, Vrbas Sever, Vrbas Istok, Vrbas E75, Srbobran Sever, Turija i Kikinda Istok. Planirana je izgradnja i 13 površinskih kružnih raskrsnica.