Izložba „After Image” turske umetnice u Muzeju Terra

Izložba turske umetnice i vajarke Bengisu Kınay „After Image” biće otvorena 9. oktobra u Malom salonu Muzeja Terra u Kikindi, sa početkom u 13 časova. Kınay predstavlja seriju radova u tehnici cijanotipije, nastalih tokom njenog boravka u Teri. Kroz karakteristične plave tonove i eksperimentalnu tehniku štampe, umetnica se bavi temama sećanja, prolaznosti i promena značenja koje iskustva dobijaju protokom vremena. Prateći program izložbe biće održan dan kasnije, 10. oktobra od 12.30 časova, kada će Kınay voditi radionicu cijanotipije. Učesnici će kroz praktičan rad i korišćenje prirodnih formi moći da se upoznaju sa ovom tehnikom i izrade sopstvene otiske.