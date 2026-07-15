Jubilarni FENOK i Etnokamp od 21. do 27. jula u Kikindi

Akademsko društvo za negovanje muzike „Gusle“ ove godine organizuje jubilarno, 25. izdanje Etnokampa i Festivala narodnih orkestara – FENOK, koji će biti održani od 21. do 27. jula u Kikindi. Tokom sedam dana grad će ugostiti studente, profesore, istraživače i umetnike iz zemlje i inostranstva, dok će publika imati priliku da uživa u bogatom koncertnom programu.

Direktor Akademskog društva za negovanje muzike „Gusle“ Zoran Petrović istakao je da je Etnokamp tokom četvrt veka prerastao u nešto mnogo više od edukativnog okupljanja.

-„ Etno kamp je prerastao u pravu studijsku i istraživačku stanicu za stručnjake, studente i učenike koji proučavaju etnomuzikologiju, etnokoreologiju i etnologiju. Ono što istražujemo na terenu je najvredniji materijal koji posle treba obraditi i primeniti na sceni“, rekao je Petrović.

Takođe je podsetio da je tokom prethodnih godina prikupljeno i digitalizovano više hiljada terenskih zapisa, koji su dostupni i drugim ustanovama kulture, dok se arhiv „Gusala“ danas smatra jednim od najbogatijih kada je reč o novijoj građi iz oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Na ovogodišnjem kampu učestvovaće studenti muzičkih akademija iz Novog Sada, Beograda, Banjaluke i Temišvara, kao i učenici srednjih muzičkih škola. Pored terenskih istraživanja planirani su stručni okrugli stolovi, predavanja i radionice iz oblasti tradicionalne muzike, pevanja i igre.

Glavni umetnički rukovodilac ADZNM „Gusle“ Igor Popov naglašava da je upravo terenski rad ono po čemu je Etnokamp prepoznatljiv.

-„ Suština kampa je upravo taj terenski rad, arhiviranje i stvaranje jedne zaista ogromne biblioteke koju danas posedujemo u „Guslama“. Imaćemo veliki broj okruglih stolova, igračkih radionica, i završni koncert poslednjeg dana kampa“, izjavio je Popov.

Paralelno sa Etnokampom biće održan i jubilarni 25. FENOK, međunarodni festival koji će i ove godine okupiti orkestre iz Srbije, Turske, Rumunije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Koncerti će biti održavani svake večeri u dvorištu Kurije sa početkom u 20 časova i 30 minuta, a ulaz na sve programe je slobodan.

Članica Gradskog veća za kulturu i turizam Marijana Mirkov istakla je da ove manifestacije imaju mnogo širi značaj od samih koncertnih programa.

-„ Srž ovih manifestacija je da, pored kulturnog nasleđa, spajaju ljude. Spajaju mlade, tradiciju, obrazovanje i međunarodnu saradnju. Grad je tu da podrži ovakve događaje, jer upravo oni čuvaju kulturu i identitet naše zajednice“, izjavila je Mirkov.

Organizatori očekuju veliki broj posetilaca tokom svih sedam festivalskih dana i pozivaju sugrađane da svojim prisustvom uveličaju obeležavanje značajnog jubileja dve manifestacije koje 25 godina doprinose očuvanju i promociji tradicionalne muzike i nematerijalnog kulturnog nasleđa.