Kikinda među učesnicima šestih „Dana porodice“ u Perlezu

U Perlezu su održani šesti „Dani porodice“, manifestacija koja je okupila predstavnike gradova i opština iz Srbije, među kojima je i Kikinda, državnih i pokrajinskih institucija i posetilaca. Na štandovima su predstavljene mere podrške porodici i pronatalitetne politike koje se sprovode. Manifestaciju je otvorila predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković koja je tom prilikom ocenila da je podrška porodici pitanje od šireg društvenog značaja i istakla da institucije moraju da rade na stvaranju uslova u kojima mladi mogu da planiraju budućnost, zasnivaju porodice i podižu decu.

Govoreći o demografskim izazovima, ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević navela je da podrška porodicama podrazumeva mere iz različitih oblasti, od stanovanja i zapošljavanja do obrazovanja i zdravstvene zaštite.

Pored predstavljanja mera i programa, „Dani porodice“ u Perlezu protekli su uz kulturno-umetnički i zabavni sadržaj, pre svega namenjen najmlađim posetiocima. Grad Kikinda sprovodi više mera populacione i socijalne politike usmerenih na podršku porodicama, deci i mladima, kao i na ublažavanje negativnih demografskih trendova. Među merama su finansijska pomoć za prvorođeno i drugorođeno dete, kao i tradicionalna podrška porodici prve bebe rođene u novoj godini. Za svaku novorođenu bebu obezbeđuju se i bebi-paketi sa osnovnom opremom, a za ovaj program grad godišnje izdvaja oko pet miliona dinara. Podrška je namenjena i parovima koji se suočavaju sa problemom steriliteta. Grad sufinansira troškove postupaka vantelesne oplodnje, dok se kroz druge programe pruža pomoć nezaposlenim porodiljama i porodicama sa troje i više dece. U okviru podrške mladima, Grad Kikinda izdvaja sredstva i za stipendiranje studenata, dok su u oblasti socijalne zaštite uvedeni i energetski vaučeri namenjeni socijalno ugroženim domaćinstvima, kako bi im se olakšalo izmirivanje troškova energenata.