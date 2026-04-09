Kikindski fristajl majstor Nemanja Blažić Triki postavio tri zvanična svetska rekorda

Ono što je nekada izgledalo kao gotovo nedostižan nivo veštine, danas je za Nemanju Trikija Blažića tek jedna stanica na putu ka vrhunskim dostignućima u svetu fristajl basketa. Mladi umetnik sa loptom iz Kikinde uspeo je da za relativno kratko vreme izgradi ime koje se prepoznaje i van granica regiona pa I celog sveta, zahvaljujući izuzetnoj preciznosti, kontroli i kreativnosti u izvođenju trikova. Do sada je čak tri puta upisao svoje ime u istoriju – od vrtenja košarkaške lopte na četkici za zube do rekorda u disciplini „sleep and slide“. Reč je o izuzetno zahtevnom pokretu u kojem se lopta provlači kroz nogu dok je telo u neprekidnoj rotaciji, što zahteva vrhunsku koordinaciju, kontrolu i preciznost.

-„ Radi se o veoma zahtevnoj disciplini, ali sam bukvalno uspeo iz prve da oborim rekord. To me je veoma obradovalo“, rekao je Nemanja Triki Blažić, fristajl basketaš.

Sada je postavio novi rekord i to u tapkanju lopte u ležećem položaju više od osam puta u sekundi.

„ Dao sam loptu Aleksi Avramoviću, Bogdanu Bogdanoviću, Filipu Petruševu da probaju tu disciplinu, pa sam tek tada shvatio koliko je ona teška i zahtevna. Na sreću, uspeo sam da oborim Ginisov rekord“, rekao je Nemanja Triki Blažić.