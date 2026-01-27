Kikindski penzioneri obeležili slavu Svetog Savu

Kako i dolikuje obeležavanju krsne slave, članovi Gradskog udruženja penzionera okupili su se u prostorijama udruženja kako bi proslavili praznik uz svoje prijatelje i goste. Okupljanje je proteklo u znaku zajedništva i poštovanja tradicije. Penzioneri su, pored molitve i obreda rezanja slavskog kolača, imali priliku da razgovaraju o aktivnostima udruženja, razmene iskustva i podsete se važnosti ovakvih okupljanja za jačanje društvenih veza među pripadnicima treće životne dobi.

-„ Na ovoj proslavi ugostili smo oko 200 zvanica iz cele Vojvodine, ali i iz Rumunije, među kojima su i predstavnici Saveza penzionera Srbije i PIO fonda. Za nas je velika čast i zadovoljstvo što je kum slave gradonačelnik Mladen Bogdan, jer sa lokalnom samoupravom imamo izuzetno dobru saradnju i uvek nailazimo na razumevanje i podršku“, rekao je Milan Periz, predsednik Udruženja penzionera Kikinda.

Poseban značaj proslavi dalo je prisustvo kuma slave, gradonačelnika Mladena Bogdana, koji je zajedno sa domaćinima učestvovao u ceremoniji. On je istakao važnost ovakvih okupljanja za očuvanje tradicije i povezivanje starijih sugrađana sa društvenim životom grada.

-„ Pored bogatog životnog iskustva, naši penzioneri imaju i zavidnu energiju i svojim aktivnostima predstavljaju primer mlađim generacijama kako treba živeti aktivno i ostati vitalan što duže. Koristimo svaku priliku da ukažemo na značaj Svetog Save za naš narod, a večeras ćemo ovaj veliki praznik obeležiti i svečanom akademijom u Narodnom pozorištu“, rekao je gradonačelnik Mladen Bogdan.

Gradsko udruženje penzionera broji oko 7.000 članova.