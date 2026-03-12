Kikindski tinejdž bend Metal Gate objavio prvi autorski album „The Lethal Injection“

Tinejdžerski bend Metal gate objavio je svoj prvi autorski album „The Lethal Injection“, čime su mladi muzičari napravili važan korak ka ozbiljnijem predstavljanju publici. Na albumu se nalazi šest autorskih pesama koje donose prepoznatljiv metal zvuk, energične gitarske rifove i snažan ritam. Iako je reč o mladim autorima, pesme pokazuju da bend ima jasnu ideju o pravcu kojim želi da ide, ali i poruku koju želi da prenese publici. Upravo zbog toga naziv albuma nije slučajan – predstavlja malu dozu energije i adrenalina koju bend želi da ubrizga na domaću muzičku scenu.

-„ Stil albuma je neki death treš, rekao bih, eksperimentalno malo, jer ne mogu tačno da se odlučim koji je žanr, traje dvadset minuta i svaka pesma opisuje drugačiju temu,” naveo je Mihajlo Munćan, gitara i vokal benda.

-„ Mnogo smo ponosni i mnogo nam znači, pogotovo to što smo najmlađi jer nema puno ovakvih bendova koji su čak i stariji od nas,” nadovezao se Petar Srdić na bas gitari.

Svaka numera nosi posebnu atmosferu, ali ih povezuje snažan autorski pečat i želja da se publici ponudi autentičan zvuk. Album je sniman u renomiranom studiju „Piknik” u Novom Sadu.

-„ Naš bend traje oko 4 godine, bilo je zahtevno u studiju, dosta smo radili samo jednu pesmu, pesme su nam isto jako dugačke. Znači nam svaka podrška,” ispričao nam je najmlađi bubnjar u Srbiji Nikola Linjački.