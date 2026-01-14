Koncert ŽPG ,,Melizmi” povodom dve decenije postojanja i rada

Članice Ženske pevačke grupe ,,Melizmi” obeležile su u Narodnom pozorištu značajan jubilej-20 godina uspešnog postojanja i rada koncertom ,,Poljubac za oproštaj”. Negovanje etnomuzike i izvorne narodne pesme i pevanja, kao i očuvanje tradicije i običaja srpskog naroda, osnovna je zamisao osnivanja grupe ,,Melizmi”.

Pesme stare više stotina godina odzvanjale su akustičnom salom kikindskog Narodnog pozorišta, a samo deo predanog i uspešnog rada Ženske pevačke grupe ,,Melizmi” stao je u bogat opus koji su članice prezentovale publici sa velike scene tetra. Izvorna pesma i pevanje etno pesama pokazali su šta su prave vrednosti i tradicija srpskog naroda.

Tradicija, kultura i običaji našeg naroda neguju se u Kikindi na više načina, a ,,Melizmi” u tom značajnom radu zauzimaju visoko mesto. Međunarodna sekcija i seminar ima za cilj istraživački rad na terenu na teritoriji sela u Mađarskoj, Rumuniji i Srbiji, koji podrazumeva pisanje I prokupljanje tradicionalnih narodnih pesama. Te stare i zaboravljene note, članice grupe ,,Melizmi” svojim glasovima oživljavaju i vraćaju im stari sjaj, a neke od njih i modernizuju.

Pored izvornih pesama koje čuvaju, članice grupe bave se očuvanjem starih kuhinjskih recepata , a deo njihovog rada je i organizacija radionicapoput tkanja kapa zlatara. Koliko su posvećene oćuvanje tradicije i običaja, govori i činjenica da su obučene u srpsku narodnu nošnju koju su same šile i tkale.

ŽPG „Melizmi“ radi u okviru Kulturnog centra Kikinda i poznata je po očuvanju srpske tradicionalne pesme i humanitarnom radu.