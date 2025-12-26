Korisnici „Naše kuće“ u prazničnom raspoloženju dočekuju kraj godine

U Centru za pružanje usluga socijalne zaštite „Naša kuća“ organizovan je praznični susret kojim je simbolično zaokružena još jedna godina rada, ispunjena brojnim aktivnostima, druženjima i zajedničkim uspesima korisnika i zaposlenih. Tom prilikom organizovan je kratak novogodišnji program, podeljeni su pokloni, a kroz video-prikaz predstavljeni su najznačajniji događaji i saradnje koje su obeležile proteklu godinu.

V. d. direktora Centra Nikoleta Pavlov istakla je da je iza ustanove period u kome je posebnu ulogu imala podrška lokalne zajednice, bez koje mnoge aktivnosti ne bi bile realizovane.

„ Tokom cele godine imali smo veliku pomoć udruženja, organizacija, privrednih subjekata, ali i pojedinaca iz našeg grada. Zahvaljujući njima, naši korisnici su i ovoga puta dobili novogodišnje paketiće, a mi smo želeli da im se odužimo jednim lepim programom i podsetnikom na sve ono što smo zajedno postigli. Ova godina bila je ispunjena druženjima, izletima i brojnim zajedničkim trenucima koji su nam svima mnogo značili“, navela je Pavlov, uz zahvalnost svima koji kontinuirano pružaju podršku Centru.

Prazničnu atmosferu dodatno je ulepšala tradicionalna poseta gradskog Deda Mraza, koji je korisnicima podelio novogodišnje paketiće, u pratnji Snežne vile i gradonačelnika. Gradonačelnik Mladen Bogdan naglasio je da ovakvi susreti imaju poseban značaj, jer donose radost i osećaj pažnje onima kojima je to najpotrebnije.

„ Pred praznike smo želeli da korisnicima „Naše kuće“ uputimo poruku da nisu zaboravljeni i da Grad stoji uz njih. Njihovi osmesi i iskrena radost najbolja su potvrda da su ovakvi trenuci dragoceni. Nastavićemo da, u saradnji sa rukovodstvom ustanove, radimo na unapređenju uslova i daljem razvoju Centra“, poručio je Bogdan.