Mali: Jeftiniji lekovi od 1. avgusta, na jesen isplata jednokratne pomoći penzionerima

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će, u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana, od 1.avgusta biti niže cene lekova, a da će krajem septembra, najkasnije početkom oktobra, 1.663.000 penzionera u Srbiji dobiti jednokratnu pomoć od 35.000 dinara.

Mali je rekao da se paket vredan oko 600 miliona evra odnosi na skoro tri miliona građana – penzionere, korisnike novčane socijalne pomoći, dečjeg i boračkog dodatka i dodao da će novac svi dobiti u isto vreme, krajem septembra ili početkom oktobra.

Istakao je da novim paketom mera država pokazuje brigu o građanima kojima je pomoć najpotrebnija.

”S jedne strane, velika novčana pomoć, odnosno jednokratna pomoć, s druge strane velike uštede kada je nabavka lekova u pitanju. To su dve velike stvari za za naše građane: način da im s jedne strane država pokaže koliko brine o njima, a s druge strane da im konkretno u novcu i kroz uštede i pomogne”, rekao je Mali za RTS.

Naveo je da će penzionerima koji primaju do minimalne penzije, što je 31.092 dinara, biti isplaćeno 35.000 dinara jednokratne pomoći, a penzionerima sa prosečnim penzijama, što je 56.848 dinara, biće isplaćeno 27.500 dinara, dok će oni čije su penzije veće od prosečne dobiti 20.000 dinara.

Mali je rekao da je cilj da se novim paketom mera za poboljšanje životnog standarda građana, koji je juče predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pomogne građanima pred jesenju i zimsku sezonu kada, kako je naveo, troškovi rastu.

”Još jednom smo pokazali pravu brigu prema ljudima. Obećanje koje smo dali, a to je da ćemo pomoći, da ćemo naći način, prostor i novac da pomognemo onima koji imaju niža primanja. Mi na ovaj način to obećanje ispunjavamo i to je mnogo važna poruka za sve građane Srbije’‘, rekao je Mali.

On je izrazio veliku zahvalnost penzionerima za sve ono što su, kako je rekao, izdržali u poslednjih nekoliko godina i što su podržali reforme koje je država sprovodila.

”U poslednjih nekoliko godina, plate su malo brže rasle nego penzije. Hoćemo na ovaj način da našim penzionerima uzvratimo i da na neki način to nadoknadimo”, rekao je Mali.

Naveo je da će pomoć dobiti i korisnici novčane socijalne pomoći, dečjeg dodatka i boračkog dodatka i dodao da u Srbiji ima oko 150.000 onih koji primaju novčanu socijalnu pomoć i oko 160.000 onih koji primaju dečji dodatak, odnosno oko 82.000 porodica i 160.000 dece.

‘‘Svi oni dobiće po 25.000 dinara u isto vreme kada i penzioneri. Borci, kojih ima oko 91.000, dobiće po 10.000 dinara. Nismo ni njih zaboravili“, rekao je ministar.

Kao deo mera naveo je i 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, koje će moći da koriste penzioneri sa penzijom nižom od 80.000 dinara.

Mali je podsetio da će biti produženo i važenje uredbe o energetski ugroženom kupcu.

“Penzioneri i borci imaju i dodatni popust od 1.000 dinara na račune za struju. Pretpostavljamo da će u jesen i zimu računi biti veći i želimo da i na taj način izađemo u susret građanima“, rekao je Mali.

Odgovarajući na pitanje o komentarima da se država zadužuje zbog novog paketa mera, Mali je rekao da Srbija u ovom trenutku ima više od 500 milijardi dinara na računu.

“To je skoro pet milijardi evra, a ovaj program košta oko 600 miliona evra. Nikakav problem nije za nas da to pokrijemo. U prvom kvartalu imali smo stopu rasta od 3,2 odsto. Četvrta smo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Nivo javnog duga je 43,7 odsto BDP-a, dok je prosek u evrozoni 88 ili 89 odsto. Građani ne treba da brinu“, istakao je ministar.

Govoreći o Moravskom koridoru, naveo je da je otvaranje nove deonice deo šireg niza aktivnosti u prethodnih nekoliko dana.

“Imali ste otvaranje deonice Moravskog koridora u petak, veliki skup u subotu, vojnu vežbu u nedelju, a juče predstavljanje ovih mera. Iz dana u dan radimo da pokažemo građanima Srbije koliko nam Srbija znači i koliko ulažemo u njen razvoj. Moravski koridor je višedecenijski san. To je spajanje Koridora 11, koji pre 12 ili 13 godina nije ni postojao, i Koridora 10. Od Čačka do Pojata, preko Kraljeva, Kruševca i drugih mesta. Zamislite šta to znači za građane koji tamo žive”, kazao je Mali.

Govoreći o izložbi Ekspo 2027, naveo je da je učešće potvrdilo oko 140 učesnika i da se radi na tome da se privče još zemalja.

“To smo postavili sebi kao cilj. Ovo će sigurno biti najuspešniji specijalizovani Ekspo ikada. Sledeće godine to će biti najveći događaj na svetu, a biće u Srbiji. To će, naravno, biti najveći događaj u našoj istoriji“, istakao je Mali.

Država preuzima deo troškova za veliki broj lekova, nastavljamo sa ulaganjima

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da država preuzima deo troškova za veliki broj lekova, kao i da su novim merama obezbeđena dodatna ulaganja u inovativne terapije za lečenje najtežih oboljenja kako bi savremeno lečenje bilo dostupnije građanima Srbije.

“Država preuzima deo troškova za veliki broj lekova, čime će biti značajno smanjene njihove cene i doplate koje plaćaju građani. Istovremeno, proširuje se lista lekova koji će biti dostupni na recept, kako bi neophodna terapija bila pristupačnija većem broju pacijenata“, napisao je Mali na Instagramu.

Ministar poručuje da država nastavlja sa ulaganjem u zdravstveni sistem.

“Novim merama obezbeđena su i dodatna ulaganja u inovativne terapije za lečenje najtežih oboljenja. Nastavljamo da ulažemo u zdravstveni sistem, veći životni standard i sigurniju budućnost za sve građane“, naveo je Mali.