Mali: Od danas niže cene za 99,6 odsto lekova koji se izdaju uz doplatu

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da su od danas, 1. avgusta, u svim apotekama u Srbiji niže cene za 769 lekova koji se izdaju na recept uz doplatu, a za šta je država izdvojila više od 100 miliona evra. “To je nekih 99,6 odsto lekova koji se izdaju uz doplatu, odnosno za koje građani učestvuju u ceni leka od 10 do 90 odsto. Recimo, pumpica za astmu je koštala 2.550 dinara, a sada će biti po ceni od 850 dinara“, rekao je Mali za RTS. Ministar ističe da je ova mera rezultat osluškivanja potreba građana.

” U poslednjih nekoliko meseci, čuli ste pritužbe na visoku cenu lekova u Srbiji. Evo, država je to čula, zbog javnih finansija koje su nam jake i stabilne, izlazimo i krećemo sa ovom merom. To je samo prvi korak, jer će već polovinom avgusta na listi biti i neki lekovi čiju punu cenu pokrivaju građani, nekih 16 veoma važnih lekova“, rekao je Mali. On je istakao da je briga o građanima prioritet države i ocenio da će povećanje plata i penzija, zajedno sa sniženjem cena lekova, imati dvostruko pozitivan efekat na životni standard građana.

– Minimalna zarada u Srbiji 65.554 dinara, pokriva minimalnu potrošačku korpu

Mali je izjavio danas da je minimalna zarada u ovom trenutku 65.554 dinara odnosno 551 evro, kao i da je prvi put minimalna potrošačka korpa u Srbiji pokrivena minimalnom zaradom.

“Samo poređenja radi, 2010. je minimalna zarada bila 15.000 dinara. Dakle, ogromna razlika“, rekao je Mali za RTS.

On je istakao da od 10. avgusta kreću pregovori o iznosu minimalne zarade sa poslodavcima i sindikatima. Ministar navodi da će pregovori bit teški i intezivni, ali da se država uvek trudi da izađe u susret.

“Obećali smo da ćemo do kraja 2027. godine imati minimalnu zaradu od 650 evra. Na putu smo da to obećanje ispunimo. Prvi put ove godine, minimalna potrošačka korpa je u potpunosti pokrivena minimalnom zaradom, taj procenat pokrivenosti je 113 odsto, a podsetiću vas da je pokrivenost 2010, 2011. bila oko 61,5 odsto“, rekao je Mali. Stopa nezaposlenosti je oko 8,7 odsto, a svi makroekonomski pokazatelji su stabilni, dodaje ministar.

– Od ponedeljka prijava za korišćenje turističkih vaučera za odmor u Srbiji

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da prijavljivanje za 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara počinje u ponedeljak, a da pravo na njih imaju penzioneri sa primanjima do 80.000 dinara. Mali je istakao da se prijave podnose na šalterima pošte širom zemlje uz jednostavnu proceduru. “ Potrebno je ime, prezime, JMBG i vaučer ugostitelja ili hotela u kojem se osoba smešta. Još jedno obećanje koje ispunjavamo i to je, po meni, veoma važno jer ne samo da ulažete u domaći turizam, nego to značajno doprinosi i daljem rastu BDP-a pošto novac ostaje u Srbiji, ne ide u inostranstvo“, rekao je Mali za RTS. On je podsetio da će od 14. septembra biti isplaćena jednokratna pomoć penzionerima u iznosu od 20.000 do 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije, dok će korisnici novčane socijalne pomoći, dečjeg dodatka i boračkog dodatka dobiti po 25.000 dinara. Mali je podsetio i da će 22. septembra svim punoletnim građanima Srbije biti isplaćena jednokratna pomoć od 6.000 dinara. Kada je reč o Zakonu roditelj-negovatelj, Mali kaže da će od oktobra početi primena tog zakona, kojim će roditelji koji brinu o deci koja ne mogu samostalno da se staraju o sebi primati mesečnu naknadu od 65.000 dinara, uz plaćene poreze i doprinose. “Sredstva za to su već obezbeđena“, rekao je Mali.

Foto: AMIR HAMZAGIĆ/Tanjug