Mart je mesec posvećen borbi protiv karcinoma

Mart je mesec posvećen borbi protiv raka, a u tom kontekstu javnost se svake godine podseća na značaj prevencije, ranog otkrivanja i pravilnog lečenja malignih bolesti. Posebna pažnja usmerena je na rak dojke koji spada među najčešće obolevanja kod žena. Svetski dan borbe protiv ovog maligniteta je 20. mart. S tim u vezi, tručnjaci ističu da organizovani skrining, kao što su mamografski pregledi, igra ključnu ulogu u ranom dijagnostikovanju, što značajno povećava šanse za uspešan ishod lečenja.
– „ U Severnobanatskom okrugu tokom 2024. godine evidentirano je 1.065 obolelih od malignih tumora, dok je 461 osoba preminula. Kod muškaraca prednjače karcinomi pluća, debelog creva i prostate, pri čemu su tumori pluća i bronha najzastupljeniji i po učestalosti i po smrtnosti – sa 137 obolelih i 114 preminulih. Kada je reč o ženama, najčešće se dijagnostikuje rak dojke sa 120 novih slučajeva i 46 smrtnih ishoda, dok su među zastupljenijima i karcinomi pluća, debelog creva i grlića materice, koji je registrovan kod 30 žena, od kojih je 12 preminulo“, istakla je dr Ana Đurin, specijalista socijalne medicine.
Prеvеnciја mаlignih bоlеsti imа оgrоmаn јаvnоzdrаvstvеni pоtеnciјаl i prеdstаvljа nајеfiкаsniјi pristup u коntrоli mаlignih bоlеsti, јеr је nа približnо dvе trеćinе fакtоrа riziка којi su оdgоvоrni zа nаstаnак rака mоgućе uticаti, mеnjаti ih ili pоtpunо еliminisаti. Čак 40 odsto mаlignih bоlеsti mоžе biti izbеgnutо prеstаnкоm pušеnjа, оgrаničеnim коnzumirаnjеm аlкоhоlа, izbеgаvаnjеm suvišnоg izlаgаnjа suncu, zаdržаvаnjеm prоsеčnе tеžinе, коnzumirаnjеm zdrаvе hrаnе, vеžbаnjеm, као i zаštitоm оd infекciја које sе mоgu rаzviti u rак. Kada je reč o preventivnim pregledima, na teritoriji opštine Senta tokom 2025. godine obavljeno je 575 mamografija, pri čemu su kod četiri žene otkrivene promene, dok je u ostalim opštinama okruga, tokom poslednjeg kvartala, realizovano 306 pregleda i kod tri žene dijagnostikovan rak dojke.
– „ Rana dijagnostika može spasiti život. Mamografija je neinvazivna, bezbedna metoda koja koristi minimalnu dozu zračenja“ zaključila je dr Đurin.