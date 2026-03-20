Mart je mesec posvećen borbi protiv karcinoma

Mart je mesec posvećen borbi protiv raka, a u tom kontekstu javnost se svake godine podseća na značaj prevencije, ranog otkrivanja i pravilnog lečenja malignih bolesti. Posebna pažnja usmerena je na rak dojke koji spada među najčešće obolevanja kod žena. Svetski dan borbe protiv ovog maligniteta je 20. mart. S tim u vezi, tručnjaci ističu da organizovani skrining, kao što su mamografski pregledi, igra ključnu ulogu u ranom dijagnostikovanju, što značajno povećava šanse za uspešan ishod lečenja.

– „ U Severnobanatskom okrugu tokom 2024. godine evidentirano je 1.065 obolelih od malignih tumora, dok je 461 osoba preminula. Kod muškaraca prednjače karcinomi pluća, debelog creva i prostate, pri čemu su tumori pluća i bronha najzastupljeniji i po učestalosti i po smrtnosti – sa 137 obolelih i 114 preminulih. Kada je reč o ženama, najčešće se dijagnostikuje rak dojke sa 120 novih slučajeva i 46 smrtnih ishoda, dok su među zastupljenijima i karcinomi pluća, debelog creva i grlića materice, koji je registrovan kod 30 žena, od kojih je 12 preminulo“, istakla je dr Ana Đurin, specijalista socijalne medicine.