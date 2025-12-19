Metal Gejt pokorio Bečejski demo festival: četiri priznanja, tri prve nagrade

Na domaćoj muzičkoj sceni, posebno u okviru alternativnih i žanrovski tvrđih pravaca, i dalje ima prostora za autore koji dosledno grade sopstveni izraz i ne pristaju na kompromise. Upravo takav pristup neguje kikindski bend „Metal gejt“, koji je skrenuo pažnju šire publike i stručnog žirija na Bečejskom demo festivalu, jednom od značajnijih okupljanja mladih i afirmisanih demo sastava u regionu. Njihov nastup ocenjen je kao jedan od najupečatljivijih na festivalu, što je potvrđeno i rezultatima – bend je osvojio četiri priznanja, od kojih su čak tri bila prve nagrade. Iako su u konkurenciji bili i stariji učesnici, za najboljeg bunjara proglašen je jedanaestogodišnji Nikola Linjački, koji bubnjeve svira još od svoje šeste godine. -„ Svirali smo u kategoriji za autorske pesme i kaver pesme. Bila je jaka konkurencija, bili su bendovi od 9 do 18 godina, bilo je preko 20 bendova, bubnjara je bilo isto dosta, izdvojili su se dva, jedni od najboljih, ja i još jedan, mada uspeo sam da budem bolji zbog energije,” rekao je Nikola.

Njegov saborac iz benda „Metal gejt“, Tihon Gajski, takođe je osvojio prvu nagradu za najboljeg gitaristu. Dodatnu prednost i zapažen nastup doneo mu je i činjenica da je trenutno učenik šestog razreda muzičke škole, što se jasno odrazilo na njegovu tehničku sigurnost i izražajnost na sceni.

-„ Mnogo mi znači i nisam to uopšte očekivao i bila je velika konkurencija i eto. Planiramo da snimo EP u profesionalnnom studiju i da nastupimo možda čak i van Srbije,” dodao je Tihon.

Iako su još veoma mladi, jasno je da imaju ambiciju i energiju da se ozbiljno nametnu u muzičkom svetu. Priznanja za bend u kom nastupaju još i Petar Srdić i Mihajlo Munćan nisu izostala i u kategoriji za najbolju kaver pesmu i treće mesto za autorski rad.

-„ Nisam se baš iznenadio, a u isto vreme i jesam, da budem iskren zbog žirija. Naspram Gitarijade ovo mi je kao da sam se navikao na Bečej, da svaki put osvojimo nešto, kao još uvek mi je drago ali, kao, nije da znači manje nego samo želimo da sviramo negde i to je ono što je bitno. Za mene to predstavlja, nije isto kao Gitarijada, tu sam osvojio i za najboljeg gitaristu i gitaru, mnogo više je bilo, publika je bila življa, isto je bilo takmičenje, a ovde u Bečeju, publika je sedela i kao da smo se navikli da osvajamo nešto svaki put kad odemo tamo,” zaključio je Mihajlo Munćan, najbolji gitarista.