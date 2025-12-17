Ministar informisanja i telekomunikacija u Kikindi najavio nove projekte

Kikinda zaslužuje veću zastupljenost u medijima sa nacionalnom frekvencijom, rekao je ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina prilikom zvanične posete Kikindi, gde se sastao sa gradonačelnikom i predsednicima opština Severnobanatskog upravnog okruga. On je najavio konkretne korake resornog ministarstva u pogledu unapređenja informisanja u Srbiji, kao i sufinansiranje projekata za lokalne medije.

Medijska situacija u Kikindi nije sjajna i grad zaslužuje veće prisustvo u javnosti, posebno u medijima sa nacionalnom frekvencijom, rekao je ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina nakon sastanka sa gradonačelnikom Mladenom Bogdanom i predsednicima opština Severnobanatskog uprevnog okruga. On je najavio i projekat Juro brod bend standard za emitovanje u Evropi.

Ministar Bratina najavio je sufinansirajuće projekte za lokalne medije početkom naredne godine i istakao značaj medijskih dopisništava na severu Banata. Na sastanku je bilo reči i o razvoju 5 G mreže, kao i o osnivanju digitalnih kutaka u školama.