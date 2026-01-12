Ministarstvo poljoprivrede unapredilo mere za podizanje višegodišnjih zasada

U cilju unapređenja postojećih mera podrške poljoprivrednicima, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojilo je izmene i dopune pravilnika kojim se uređuju podsticaji za ulaganja u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, kroz podršku podizanju višegodišnjih proizvodnih zasada voća i hmelja. Novim rešenjima proširen je obuhvat kultura koje se subvencionišu, pa su, pored već obuhvaćenih borovnica i malina, u sistem podsticaja uključene i jagode. Istovremeno, značajno je uvećan i maksimalni iznos sredstava koji jedan korisnik može ostvariti tokom jedne kalendarske godine – sa dosadašnjih 3,5 miliona dinara na 5 miliona dinara. Izmenama pravilnika povećani su i pojedinačni limiti po vrstama ulaganja. Tako maksimalni iznos podsticaja za nabavku sadnica voćaka i hmelja sada iznosi 3,5 miliona dinara, umesto dosadašnjih 2,5 miliona. Kada je reč o nabavci naslona za proizvodne zasade, gornja granica subvencija povećana je sa 825.000 na 1.000.000 dinara, dok je za pripremu zemljišta maksimalan iznos podsticaja uvećan sa 375.000 na 400.000 dinara. Dodatno je precizirano da se po jednom javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na ove podsticaje. Pravilnikom su detaljnije definisani i formalni uslovi koje podnosioci zahteva moraju da ispune. Tako je naglašeno da ugovori o zakupu ili korišćenju poljoprivrednog zemljišta moraju biti uredno overeni kod nadležnog državnog organa. Takođe, jedan od osnovnih uslova za ostvarivanje prava na subvencije jeste da je poljoprivredno gazdinstvo pre podnošenja zahteva obnovilo registraciju za tekuću godinu u Registru poljoprivrednih gazdinstava. Izuzetak od ovog pravila odnosi se na nova gazdinstva koja su prvi put upisana u Registar u godini podnošenja zahteva. Istovremeno, izmene pravilnika donose i određena ograničenja. Isključena je mogućnost konkurisanja za podsticaje namenjene analizi zemljišta, kao i za zasade koji se podižu u saksijama ili vrećama sa supstratom, s obzirom na to da se za takvu vrstu zemljišta već poseduje odgovarajući sertifikat. Usvajanjem ovih izmena Ministarstvo nastavlja politiku jačanja investicione podrške u poljoprivredi, sa ciljem stvaranja povoljnijih uslova za razvoj i modernizaciju proizvodnje, uz jasnije definisane procedure i veći nivo finansijske sigurnosti za proizvođače koji ulažu u dugoročne i održive zasade.