Na 14. sednici lokalnog parlamenta usvojen budžet grada Kikinde za 2026. godinu vredan više od 3,85 milijardi dinara

Odbornici Skupštine grada Kikinde na 14. sednici Skupštine grada usvojili su budžet za 2026. godinu, sa projekcijama za 2027. i 2028. godinu, u iznosu od 3 milijarde i 850 miliona dinara, što predstavlja povećanje u odnosu na planirani budžet za 2025. godinu. Početna sredstva obuhvataju i 130 miliona dinara od prodaje nekadašnjeg odmarališta u Prčnju, koja će biti namenski utrošena. Prioritet budžeta za narednu godinu su ulaganja u seoske mesne zajednice i infrastrukturu. U Bašaidu će biti izgrađeno dečje igralište, u Sajanu postavljen gasni kotao, u Ruskom Selu obnovljena fasada omladinskog doma, a u Mokrinu rekonstrukcija krova, završetak letnje scene i fontane na trgu. Banatska Topola dobija adaptaciju i energetsku sanaciju Doma kulture. Planirane su i rekonstrukcije OŠ “Feješ Klara”, radovi na Gimnaziji “Dušan Vasiljev” i proširenje kapaciteta Gerontološkog centra kroz IPA projekat Srbija–Rumunija.

-„ Sa ovako definisanim budžetom, u narednoj godini ćemo imati budžetski deficit u iznosu od preko 192 miliona dinara, što procentualno iznosi 5,3%. I dalje smo ispod gornje granice koja zahteva reakciju i saglasnost Ministarstva finansija, a ovaj deficit će se pokrivati iz početnog stanja. Ako analiziramo budžete u poslednjih nekoliko godina i pogledamo prihodnu stranu budžeta za narednu godinu, prva stavka se odnosi na preneto početno stanje, koje za narednu godinu iznosi preko 220 miliona dinara. Tu se nalaze sredstva koja smo dobili od prodaje objekta u Prčnju. Ni dinar od tih sredstava ne sme se koristiti za tekuću budžetsku potrošnju; ona se prenose i moraju biti na računu 1. januara 2026. godine u svom punom iznosu, a koristiće se jedino i isključivo za realizaciju investicije za koju postoji konsenzus i saglasnost svih prisutnih. Razlika do 220 miliona odnosi se na sredstva koja smo dobili od drugih nivoa vlasti, republičkih i pokrajinskih organa, a koja uvek stignu u poslednjem kvartalu godine. Mi već godinama idemo putem zelene energetske tranzicije, pa smo tako dobili skoro 28 miliona dinara od Ministarstva rudarstva i energetike za energetsku sanaciju zgrade JP „Kikinda“. Vrednost ove investicije je preko 39 miliona dinara, što znači da je ostatak od skoro 12 miliona dinara učešće grada Kikinde. Preko 14 miliona dinara dobijeno je od Komesarijata za izbeglice za kupovinu kuća, ogreva, građevinskog materijala i druge namene. Takođe, dobili smo donaciju od NIS-a u iznosu od 19 miliona dinara u okviru programa „Zajednici zajedno“, koji se uspešno sprovodi već godinama. Ta sredstva biće iskorišćena u programu populacione politike, odnosno za izgradnju igrališta u selima i gradu Kikindi, ” navela je Dijana Jakšić Kiurski, pomoćnik gradonačelnika.