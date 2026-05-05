Na čelu ,,Terre” biće Sanja Radusin Smiljanić, izglasali odbornici sa sednici Skupštine grada

Performansi, uličarski rečnik i korišćenje skupštinske govornice u privatne svrhe, obeležili su 16. sednicu Skupštine grada Kikinde. Odbornici su usvojili sve četiri tačke dnevnog reda, među kojima je i prestanak dužnosti direktora Centra za likovnu i primenjenu umetnost ,,Terra” Aleksandra Lipovanova i imenovanje Sanje Radusin Smiljanić na njegovo mesto, što je izazvalo najviše polemika u lokalnom parlamentu.

Tačka dnevnog reda koja je usvojena, a odnosi se na prestanak dužnosti direktora Centra za likovnu i primenjenu umetnost ,,Terra” Aleksandra Lipovanova izazvala je najviše polemike među odbornicima, a na njegovo mesto kao vršilac dužnosti ove kulturne ustanove predložena je Sanja Radusin Smiljanić, master vajar iz Kikinde. Opozicija u lokalnom parlamentu zamerila je da je u pitanju politička odluka, što je demantovala zamenica gradonačelnika Biljana Kikić, a potom I prvi čovek grada, Mladen Bogdan. Oni su podsetili da je Centar za likovnu I primenjenu umetnost ,,Terra” osnovao Grad kikinda.