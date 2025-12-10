Nacionalna platforma o praćenju cena u trgovinskim lancima

Građani ubuduće mogu preko Nacionalne platforme o cenama da svakog dana prate cene u trgovinskim lancima, odnosno da vide koliko je proizvoda svake nedelje na akciji, kako su se cene kretale poslednjih meseci, ali i da uporede trenutne cene u različitim trgovinskim lancima i izaberu najpovoljnije.

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević rekla je na predstavljanju Nacionalne platforme sa cenovnicima trgovinskih lanaca na koje se primenjuje ,,Uredba o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe”, a koja je dostupna svim građanima, da su na platformi javno dostupni cenovnici koje trgovci nedeljno dostavljaju resornom ministarstvu, u skladu sa obavezama propisanim Uredbom o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe.

Lazarević je naglasila da su podaci sa ocenama proizvoda 27 trgovinskih lanaca dostupni na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine (must.gov.rs) i na Portalu otvorenih podataka Srbije (data.gov.rs). Ministarka je precizirala da će građani na platformi moći da biraju trgovinski lanac, kategoriju proizvoda, proizvod, brend i cenu kao i da porede cene u trgovinskim lancima. Ona je dodala i da novi Zakon o zaštiti potrošača, predviđa da dostavljanje cenovnika postane zakonska obaveza što je važan korak za dalju stabilizaciju cena.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović je kazao da će 27 trgovinskih lanaca redovno, svake nedeljne, objavljivati svoje cenovnike na Nacionalnom portalu otvorenih podataka, čime se prvi put na ovom portalu nalaze podaci koji dolaze iz privatnog sektora.

Kako je naglašeno, ovaj važan posao ne bi mogao da se završi bez bliske saradnje Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine i Kancelarije za IT i eUpravu. Lazarević se posebno zahvalila direktoru te kancelarije Mihailu Jovanoviću i njegovom timu koji su danonoćno radili na obradi i prilagođavanju podataka koje su trgovinski lanci slali.