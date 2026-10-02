“Nadam se da će Vučić postati premijer Srbije”! Moćna poruka Vladimira Putina: Srbi su silom podeljen narod, to je nepravda!

Vladimir Putin otvoreno pružio podršku Aleksandru Vučiću poručivši da Srbija želi saradnju sa Rusijom, a da oni to svakako cene i uzvraćaju istom merom!

Ruski predsednik Vladimir Putin uputio je reči snažne podrške i veliko priznanje zvaničnom Beogradu i Aleksandru Vučiću!

U izjavi koja je u roku od nekoliko minuta zapalila domaće i svetske medije, Putin je istakao “da Srbija pod vodstvom svoje politike čuva stabilnost, nezavisnost i iskrene partnerske odnose”.

– Pozdravljamo veoma uzdržan stav Srbije o nizu ključnih i veoma osetljivih pitanja, kao i njeno odbijanje bilo kakvih odluka koje podrazumevaju sankcije protiv Rusije – istakao je šef ruske države.

– Sadašnje rukovodstvo Srbije, Aleksandar Vučić, koji je donedavno bio predsednik i, nadam se, u budućnosti će biti premijer, vodi uzdržanu politiku i pokazuje želju za saradnjom sa Rusijom. Mi to svako pozdravljamo i uzvratićemo istom merom – bio je jasan Putin.

Osvrnuvši se na istorijske nepravde i poziciju srpskog naroda u regionu, ruski predsednik je bez dlake na jeziku raskrinkao licemerje zapadnih centara moći.

– Znate naš stav o Srbiji. Lično mi je apsolutno nejasno zašto se kolektivni Zapad tokom proteklih decenija tako nepravedno i asimetrično odnosi prema srpskom narodu – naglasio je Putin.

On je ukazao i na to da su Srbi silom podeljeni narod i da je to nepravedno.

– Pre neki dan sam se sastao sa (Miloradom) Dodikom. Oni su sami formulisali Dejtonski sporazum, a sada niko ne želi da ga sprovodi, dok u drugim slučajevima nameću neka rešenja Srbima. Srbi su postali podeljen narod u Evropi i to podeljen silom. To je nepravedno. Srbi su se u Evropi našli kao podeljen narod i to podeljen silom. To nije pravedno. I to je loše, jer svaka nepravda vodi ka komplikacijama i sukobima – ocenio je šef ruske države.

Izvor: informer.rs