Nastavljeni radovi na izgradnji fekalne kanalizacione mreže u naselju ,,Strelište”

U kikindskom naselju „Strelište“ u toku su radovi na izgradnji fekalne kanalizacione mreže, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za unapređenje kvaliteta života građana i zaštitu životne sredine.

Radovi, koji su prvobitno započeti u maju 2025. godine, nastavljeni su 26. marta, a ukupna ugovorena vrednost projekta je preko 200 miliona dinara bez PDV-a. Predviđeni rok za završetak iznosi 543 kalendarska dana, tokom kojih će biti realizovan kompleksan proces izgradnje kanalizacione mreže. Trasa duga 4.500 metara podrazumeva radove na vakumskoj kanalizaciji, usled specifičnosti i konfiguracije terena koje delom močvarno.

Na terenu su trenutno angažovane ekipe koje sprovode pripremne i glavne radove, uključujući ulazak mehanizacije, iskope, postavljanje cevi i kanalizacionih čvorišta, kao i druge prateće aktivnosti. Tokom leta došlo je do zastoja u radovima, jer je, kako je istakao gradonačelnik Kikinde, morao da se uradi novi katarski plan.

Završetkom ovog projekta, naselje „Strelište“ dobiće savremenu kanalizacionu infrastrukturu, čime će se značajno unaprediti sanitarni uslovi, smanjiti negativan uticaj na životnu sredinu i podići standard života stanovništva. Investitor radova je Ministarstvo za zaštitu životne sredine, koje kroz ovakve projekte nastavlja da ulaže u razvoj komunalne infrastrukture i očuvanje prirodnih resursa širom zemlje. Izvođač radova je beogradska firma Imperial Rezidens.