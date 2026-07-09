Ne palite strnjiku! Zakon zabranjuje, vatra ne prašta

Zbog najavljenog novog talasa visokih temperatura i povećane opasnosti od izbijanja požara na otvorenom prostoru, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uputilo je apel svim poljoprivrednim proizvođačima da ne pale strnjiku, žetvene ostatke, smeće i biljni otpad. Iz Ministarstva upozoravaju da ova praksa može imati ozbiljne posledice po ljudske živote, imovinu, poljoprivredno zemljište i životnu sredinu. Osim što predstavlja veliki rizik od požara, paljenje biljnih ostataka na otvorenom prostoru je i zakonom zabranjeno. U periodima visokih temperatura i suše, kakvi se očekuju narednih dana, i mali plamen može biti dovoljan da izazove požar koji se veoma brzo širi. Vatra sa njiva može za kratko vreme zahvatiti susedne useve, voćnjake, šumske površine, ali i objekte u blizini, čime se ugrožavaju ljudi i pričinjava velika materijalna šteta.

Poseban problem predstavlja to što posledice paljenja strnjike nisu vidljive samo u trenutku izbijanja požara. Ovakva praksa dugoročno narušava kvalitet poljoprivrednog zemljišta. Sagorevanjem se uništavaju organska materija, humus i korisni mikroorganizmi koji imaju ključnu ulogu u očuvanju plodnosti zemlje. Zbog toga dolazi do smanjenja prinosa, pogoršanja strukture zemljišta i povećanog rizika od erozije. Ministarstvo poziva ratare i sve druge poljoprivredne proizvođače da žetvene ostatke ne uklanjaju vatrom, već da koriste bezbedne i korisne metode, zaoravanje ili kompostiranje. Na taj način zemljište zadržava hranljive materije, povećava se sadržaj organske materije i stvaraju bolji uslovi za buduću proizvodnju. Ministar poljoprivrede, prof. dr Dragan Glamočić istakao je da je očuvanje plodnog zemljišta obaveza svih koji se bave poljoprivredom. On je upozorio da se paljenjem strnjike ne uništava samo kvalitet zemlje, već se ugrožavaju i životi ljudi, usevi i imovina. Kako je naveo, neophodna je veća odgovornost svih učesnika u poljoprivrednoj proizvodnji kako bi se sprečili požari i sačuvali prirodni resursi.

Iz Ministarstva podsećaju da su Zakonom o zaštiti od požara i Zakonom o poljoprivrednom zemljištu propisane novčane kazne za paljenje strnjike i biljnih ostataka na otvorenom prostoru. Pored finansijskih sankcija, poljoprivredna gazdinstva koja krše propise mogu izgubiti pravo na podsticaje. Apel je upućen i svim građanima da ne ignorišu slučajeve paljenja na otvorenom i da takve pojave odmah prijave nadležnim službama. Vatrogasno-spasilačke jedinice dostupne su na broju 193, a policija pozivom na broj 192. Ne palite strnjiku. Sačuvajmo njive, zaštitimo živote i očuvajmo plodno zemljište za buduće generacije, dodaje se u saopštenju Ministarstva.