NEPOSREDAN KONTAKT SA GRAĐANIMA: Celodnevne aktivnosti GrO SNS SRBIJA POBEĐUJE

Aktivisti Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kikindi organizovali su proteklog dana veliku akciju na više lokacija u gradu, posvećenu direktnom razgovoru sa sugrađanima. Kroz celodnevne aktivnosti na štandovima, predstavnici SNS-a su delili informativni materijal, ali su, prema njihovim rečima, fokus stavili na ono najvažnije – živu reč i razmenu mišljenja.

https://youtu.be/aZ_biCBWiYs

Štandovi su bili postavljeni na najfrekventnijim tačkama u gradu: u Mikronaselju, na Gradskoj pijaci, kao i na raskrsnici u centru, Svetosavske i ulice Ive Lole Ribara. Od jutarnjih, pa sve do kasnih popodnevnih časova, građani su imali priliku da u opuštenoj atmosferi iznesu svoje predloge, pohvale, ali i ukažu na probleme sa kojima se susreću u svakodnevnom životu.

„Ovo je bila prilika da još jednom potvrdimo da nam je glas svakog sugrađanina dragocen. Razmena mišljenja na terenu, tamo gde naši ljudi žive i rade, daje nam najbolju sliku o tome šta smo dobro uradili i na čemu moramo još intenzivnije da radimo,“ poručili su aktivisti sa terena.

Posebno živo bilo je na Gradskoj pijaci, gde su stariji sugrađani u razgovoru sa mladim aktivistima delili svoja iskustva, dok je u Mikronaselju akcenat bio na infrastrukturnim pitanjima i daljem razvoju ovog dela grada.

Događaj je protekao u pozitivnoj energiji, a predstavnici SNS-a ističu da je ovakav vid komunikacije „dragoceno iskustvo“ koje se ne može zameniti nijednim drugim formatom. Kako kažu, neposredan kontakt sa komšijama i prijateljima ostaje temelj njihovog političkog delovanja u Kikindi, uz obećanje da će se ovakve akcije nastaviti i u narednom periodu.