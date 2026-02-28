Obnovite eAgrar naloge na vreme da ne biste ostali bez podsticaja, poručuju iz Ministarstva poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je poljoprivrednike da na vreme obnove svoje eAgrar naloge kako ne bi ostali bez prava na podsticaje. Od ponedeljka počinje javni poziv za subvencije po hektaru, kao i primena drugih aktuelnih mera podrške, a reč je o najmasovnijem konkursu tokom godine za koji tradicionalno konkuriše najveći broj registrovanih gazdinstava u Srbiji.

Iz Ministarstva upozoravaju da svi proizvođači koji su naloge u sistemu eAgrar otvorili tokom 2023. godine ili kasnije treba da provere njihov status, jer nakon dve godine dolazi do isteka važenja i neophodna je obnova.

Postupak produženja naloga je jednostavan – poljoprivrednici se mogu obratiti najbližoj pošti ili poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi, gde će dobiti potrebnu pomoć za nastavak korišćenja sistema.

S obzirom na to da od pravovremene prijave zavisi i dinamika isplate sredstava, Ministarstvo apeluje da se provera i obnova naloga obave što pre, kako bi zahtevi za podsticaje mogli da budu podneti bez zastoja.

Resorno ministarstvo navodi da nastavlja sa sprovođenjem mera podrške u cilju očuvanja stabilnosti proizvodnje i finansijske likvidnosti poljoprivrednih gazdinstava, a dodatne informacije dostupne su putem zvaničnih kanala i nadležnih službi.