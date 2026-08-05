Otvorene prijave za 3. Izložbu pasa mešanaca u Kikindi: Ljubav važnija od pedigrea

Javno preduzeće „Kikinda“ otvorilo je prijave za treću Izložbu pasa mešanaca, koja će biti održana u subotu, 5. septembra, sa početkom u 10 časova, na poligonu pored Prihvatilišta za pse u Kikindi.



Manifestacija je nastala sa željom da pokaže da psi mešanci zaslužuju jednaku pažnju, ljubav i priliku kao i rasni psi, uz promociju odgovornog vlasništva i udomljavanja napuštenih životinja.

Učešće je potpuno besplatno, a svi prijavljeni učesnici imaće priliku da predstave svoje četvoronožne prijatelje, druže se sa drugim ljubiteljima životinja i osvoje nagrade.

Prijave su otvorene do 1. septembra, odnosno do popune predviđenog broja učesnika, a mogu se podneti popunjavanjem onlajn formulara na sajtu JP „Kikinda“ ili lično na blagajni u upravnoj zgradi pijace.

Prethodna dva izdanja ove manifestacije okupila su veliki broj učesnika i posetilaca, a organizatori veruju da će i ove godine poslati snažnu poruku da svaki pas, bez obzira na poreklo, zaslužuje pažnju, odgovoran dom i priliku za srećan život.