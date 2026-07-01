Ove godine se očekuje rast proizvodnje pšenice za 4,5 odsto u odnosu na 2024.

Na osnovu stanja useva, u ovoj godini se očekuje proizvodnja pšenice od 3845 hiljada tona, što je za 4,5 odsto više u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

U odnosu na desetogodišnji prosek (20162025), proizvodnja pšenice je veća za 27,8 odsto.

Kod proizvodnje malina očekuje se rast proizvodnje za 14,6 odsto u odnosu na prošlu godinu, a kod višanja za 96,3 odsto.

U poređenju sa prethodnom godinom, prema stanju na dan procene 23. maja, u prolećnoj setvi 2026. godine zasejano je manje kukuruza (za 3,8odsto), soje (za 7,5 odsto) i šećerne repe (za 5,7 odsto), a više suncokreta (za 3,5 odsto).

U odnosu na desetogodišnji prosek (20162025), proizvodnja pšenice je veća za 27,8 odsto, dok je kod zasejanih površina više suncokreta (za 9,3 odsto), a manje kukuruza (za 3,6 odsto), šećerne repe (za 24,3 odsto) i soje (za 10,3 odsto).